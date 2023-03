Oito homens são presos em operação contra o tráfico de drogas em Barra do Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda

Agentes atuaram nos bairros Califórnia, Vila Delgado e Dom Bosco. Segundo a Polícia Militar, objetivo da ação foi apreender drogas, armas e veículos, além de ‘manter a sensação de segurança em toda a região’. Operação da PM em Barra do Piraí

Divulgação/PM

Oito homens foram presos na manhã desta sexta-feira (24) em uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Barra do Piraí, Barra Mansa e Volta Redonda (RJ).

Segundo a PM, o objetivo da ação foi apreender drogas, armas e veículos, além de “manter a sensação de segurança em toda a região”, que registrou episódios de violência nos últimos dias. Operações semelhantes ocorreram recentemente em Resende e Angra dos Reis (RJ).

Com 40 viaturas e um blindado, cerca de 100 policiais militares atuaram nos bairros Califórnia (Barra do Piraí), Vila Delgado (Barra Mansa) e Dom Bosco (Volta Redonda). Policiais civis, agentes da Guarda Municipal e das secretarias municipais de Saúde também deram apoio à operação.

Das oito prisões, quatro ocorreram em Barra do Piraí, duas em Barra Mansa e outras duas em Volta Redonda. Em Volta Redonda, um adolescente foi conduzido à delegacia, foi ouvido e liberado em seguida.

Ao todo, os agentes apreenderam duas pistolas, munições de diversos calibres, quatro carros, seis motocicletas, drogas, câmeras de monitoramento, oito celulares, um tablet, 13 gaiolas com passarinhos e dois rádios transmissores.

Policiais militares durante operação no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda

Divulgação/PM

Vittorio Ferla