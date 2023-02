Oito pessoas seguem desaparecidas em São Sebastião após temporal, diz prefeitura

Cidade tem 56 mortes confirmadas após forte chuva que devastou a Costa Sul da cidade. As buscas por desaparecidos após o temporal devastador em São Sebastião (SP) estão no sétimo dia e, de acordo com a prefeitura do município do Litoral Norte, oito pessoas ainda estão desaparecidas.

Máquina trabalha para tirar escombros na Vila Sahy, em São Sebastião (SP)

Giaccomo Voccio/g1

O número de óbitos confirmados no município, de acordo com o último balanço estadual, é de 56 pessoas, sendo que 47 já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 16 homens adultos, 16 mulheres adultas e 15 crianças, segundo a prefeitura. Ao todo, foram 57 pessoas que morreram no Litoral Norte (56 em São Sebastião e uma em Ubatuba).

A Prefeitura de São Sebastião informou ainda que as buscas por desaparecidos devem ser encerradas neste sábado (25).

De acordo com a administração municipal, no momento há 1.095 pessoas abrigadas em escolas, creches, igreja e ONGs de São Sebastião.

