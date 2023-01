Oito suspeitos de participarem de quadrilha que aplicava golpe do aplicativo de relacionamento são presos em Itaquaquecetuba

Empresário que havia marcado encontro em app de relacionamento e que havia sido sequestrado pelo grupo foi liberto pela polícia durante a prisão do grupo. Suspeitos de participar de uma quadrilha do pix são presos em Itaquaquecetuba

Oito pessoas foram presas na madrugada desta quarta-feria (25), em Itaquaquecetuba, por suspeita de participarem de uma quadrilha que aplicava golpe do aplicativo de relacionamento. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, os detidos eram seis homens e duas mulheres e tinham entre 18 e 38 anos.

Durante a prisão dos suspeitos, uma pessoa que tinha sido sequestrada pelo grupo foi libertada. A vítima era um empresário que, segundo a SSP, contou que tinha marcado encontro com os suspeitos por meio de um aplicativo de relacionamento, mas quando chegou no local foi sequestrado.

Após o sequestro, transferências de dinheiro foram feitas. Foi então que a Polícia Militar conseguiu rastrear as contas e fez diligências em Itaquaquecetuba, Poá, São Paulo e Guarulhos.

Os suspeitos, segundo a SSP, confessaram o crime e foram presos em flagrante por extorsão e organização criminosa.

