Oito unidades de saúde abrem neste sábado com serviços para mulheres em Aracaju

Neste sábado (25) oito unidades de saúde vão abrir com serviços direcionados a mulheres em Aracaju. Também será ofertado o serviço de imunização contra a covid-19, e a vacinação de rotina para toda população.

Serão ofertados exame citopatológico de colo do útero em usuárias; exame clínico das mamas em todas as usuárias que fizerem o exame de lâmina ou que solicitarem; agendamento de mamografia em usuárias de 50 a 69 anos; e solicitação de USG de mama e transvaginal.

Funcionarão das 7h às 13h, as UBSs: Augusto Franco (Augusto Franco), Ávila Nabuco (Conjunto Medici), Celso Daniel (Santa Maria), José Augusto Barreto (Japãozinho), José Machado (Santos Dumont), Francisco Fonseca (18 do Forte), Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Santa Terezinha (Robalo).

Para acesso aos serviços, as usuárias devem apresentar RG, cartão do SUS e comprovante de residência de Aracaju.

