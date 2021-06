olanda-eliminata,-clamorosa-vittoria-della-repubblica-ceca-ad-euro2020

I favori del pronostico erano tutti per gli Orange, invece clamorosamente l’Olanda viene eliminata agli ottavi di finale: cosa è accaduto alla squadra olandese

Clamorosa eliminazione dell’ Olanda agli europei da parte della Repubblica Ceca

L’Olanda viene eliminata agli ottavi di finale, ha del clamoroso, o se non altro in pochi si aspettavano un risultato così sorprendente.

La Repubblica Ceca ha giocato con grande cattiveria sportiva ma a suo favore ha avuto un episodio che ha cambiato l’andamento della gara.

Olanda eliminata agli europei: cosa ha cambiato la partita

Il risultato che non ti aspetti, la Repubblica Ceca batte per 2 a 0 la squadra olandese, una delle favorite e si assicura un biglietto per Baku, al Baku Olympic Stadium, e si giocherà i quarti di finale contro la Danimarca sabato 3 luglio alle ore 18.00

Un’Olanda che sembrava in controllo della partita e con i favori del pronostico, si è ritrovata improvvisamente in balìa degli avversari. Sfiora il vantaggio con una grande azione di Malen, che salta mezza difesa ma si fa ipnotizzare dal portiere Vaclik che con un gran riflesso salva la nazionale Ceca.

Ma la partita cambia al 53esimo minuto, quando grazie al VAR cambia il colore del cartellino di Matthijs De Ligt che, giudicato il suo tocco di mani da ultimo uomo, termina in anticipo la sua gara venendo espulso.

Da questo episodio cambia la gara. Tomáš Holeš al 68esimo porta in vantaggio la Ceca in superiorità numerica e chiuderà la partita con una rete di Patrik Schick.

Per l’ex Roma e Genoa è il quarto gol in questo europeo e il 15esimo in 30 presenze in nazionale.

Numerosi tifosi Bucarest

In uno stadio di Bucarest gremito da tifosi speranzosi della Repubblica Ceca e Olandesi, i quali al seguito anche con la convinzione di passare il turno, cade quindi la prima grande dell’europeo, miglior attacco della fase a gironi di fronte a una Repubblica Ceca che avanza con merito.

Una tra Danimarca e Repubblica Ceca quindi strapperà il pass per la semifinale ed entrare tra le prime 4 di Europa.

Un quarto di finale del tutto inedito segno che questa competizione è destinata a riservare numerose sorprese.