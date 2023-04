Olaria é multada em mais de R$ 700 mil por depósito clandestino de xaxim, em Indiana

Produtos encontrados não tinham documentos de origem florestal. Olaria em Indiana (SP) é multada em R$ 769.365, por ter em depósito produto de origem florestal sem licença válida

Polícia Militar Ambiental

A Polícia Militar Ambiental autuou neste sábado (1), uma olaria em Indiana (SP) por manter um depósito clandestino de xaxim.

De acordo com os policiais, no local foram constatadas as seguintes irregularidades:

Depósito de 1.294,55 kg de produto vegetal “Xaxim”;

Depósito de 1.270 unidades de vasos/estacas de “Xaxim”.

Todos produtos sem documentos de origem florestal.

Diante do constatado foi lavrado em desfavor do proprietário da olaria um auto de infração ambiental no valor de R$ 769.365, por ter em depósito produto de origem florestal sem licença válida para todo tempo do armazenamento.

A multa tem base no Artigo 47, parágrafo 1° da Resolução SIMA N° 05/2021.

Os produtos da flora foram apreendidos e estão à disposição da Justiça na sede da Polícia Ambiental em Presidente Prudente (SP).

