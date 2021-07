olimpiadi-di-tokyo-2021-a-porte-chiuse:-il-consiglio-direttivo-vieta-i-giochi-agli-spettatori

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si svolgeranno senza pubblico: la decisione, presa dal consiglio direttivo, è dovuta alle difficoltà della pandemia di Covid

Inizialmente si era pensato di non far arrivare spettatori stranieri, ma adesso le Olimpiadi sono diventata direttamente a porte chiuse. Secondo quanto riportano i media nipponici, nessuno spettatore sarà ammesso durante i Giochi Olimpici, misura che riguarderà anche le tre prefetture circostanti, Chiba, Kanagawa e Saitama. La decisione e’ stata presa dal consiglio direttivo che si e’ riunito oggi, composto dal presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach, dalla presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto e dalla governatrice Yuriko Koike, assieme alla ministra per lo Sport Tamayo Marukawa.