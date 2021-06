Olimpiadi di Tokyo 2021, altro forfait pesante nel tennis: Serena Williams non parteciperà ai Giochi!

Serena Williams annuncia il suo forfait dalle Olimpiadi di Tokyo 2021: la rinuncia della tennista americana arriva dopo quella di Rafael Nadal

“Non sono comunque nella lista olimpica per quanto ne so, e se dovessi esserci comunque non andrò“, firmato Serena Williams. Le Olimpiadi di Tokyo 2021 perdono un’altra grande protagonista del tennis. Dopo il forfait di Rafael Nadal, anche la talentuosa tennista americana, oro alle Olimpiadi di Londra 2012 e 23 volte campionessa Slam, ha deciso di non prenotare un volo per il Giappone. Le motivazioni sono molteplici, seppur Serena non abbia approfondito: immaginiamo l’età (39 anni) e la tenuta fisica siano fra di esse, così come la volontà di volersi concentrare sulla corsa al 24° Slam che le permetterebbe di essere la tennista più vincente della storia. Non è da escludere nemmeno la situazione Covid e l’obbligo di doversi separare completamente dalla figlia Olympia per circa un mese.

“Ci sono molte ragioni che mi hanno portato a prendere questa decisione sulle Olimpiadi. Non voglio parlarne oggi. Forse un’altra volta. Mi dispiace. In passato, ho trascorso dei momenti fantastici alle Olimpiadi. Ma davvero non ci ho pensato e continuerò a non pensarci“, ha concluso Serena.