Olio cinese da Tavola a confronto con quello Italiano: Amedeo Nicolazzi

La Cina è un paese affascinante sotto molti aspetti ed è oggetto di molte fantasie per noi occidentali. Il suo orientalismo esotico e le sue tradizioni millenarie hanno sedotto gli europei da quando Marco Polo le ha raccontate nel suo libro I viaggi , mentre preoccupante e persino spaventoso è il desiderio di egemonia economica di Pechino. Allora cosa succede quando la Cina entra nella coltivazione dell’olivo, uno dei simboli più antichi e vibranti della civiltà mediterranea?

This slideshow requires JavaScript.

Origine : anni ’60

Produzione : 6 000 tonnellate di olio d’oliva all’anno (come quello francese)

Consumo : 45 000 tonnellate = 0,03 L per abitante

Aree di coltivazione : Gansu, Yunnan, Sichuan, Chongqing, Shanxi e Jiangxi

Produttori : 15 000 dipendenti nel settore

Numero di ulivi : 150 000 ha

Main cultivars : a hundred, of which Frantoio, Leccino, Picholine, E’Zhi n°8, Coratina, Picual, Koroneiki, Arbosana, Hojiblanca, Manzanillo, Arbequina, Cheng’Gu n°32, etc.

Epoca di vendemmia : fine ottobre – fine novembre

Certificazioni esistenti : biologico

La breve storia dell’olio d’oliva in Cina

All’inizio c’erano 30 alberi. Trenta ulivi, offerti nel 1956 dal dittatore albanese Enver Hoxha al suo compagno Mao Zedong, in segno di amicizia tra i due paesi comunisti. Otto anni dopo, Zhou Enlai, primo ministro di Mao, sensibile alla buona reputazione dell’olio d’oliva per la salute, chiese al governo albanese di inviare in Cina più di 10.000 piante di olivo e due esperti. L’avventura potrebbe iniziare!

Il governo cinese ha fatto piantare questi alberi in otto diverse province del paese, tutte situate a sud dello Yangtze, il famoso «fiume blu» che ha segnato il confine simbolico tra la Cina settentrionale, dove si coltiva il grano o il sorgo, e il sud con le risaie , seta e cotone.

Dopo due decenni di sperimentazione, il Ministero dell’Agricoltura ha designato il distretto di Wudu, lungo il fiume Bailong nella provincia di Gansu, come l’area più vocata per gli ulivi. E all’inizio del secolo, il governo ha adottato diverse misure per sostenere lo sviluppo di un’industria dell’olio d’oliva “made in China”, rafforzata da sussidi e investimenti regolari. Nel 2016, ad esempio, il governo ha rilasciato altri 10 milioni di yuan (1,4 milioni di euro) per il settore.

Un consumo molto recente, principalmente persone facoltose

Parallelamente, l’apertura del Paese al mondo avviata da Deng Xiaoping ha consentito alle prime bottiglie di olio d’oliva europeo di raggiungere il mercato cinese, a prezzi sicuramente proibitivi per il consumatore medio, ma accessibili alla fiorente borghesia delle grandi città. Data la dedizione del governo a una bilancia commerciale positiva, comprendiamo facilmente il suo desiderio di sviluppare la produzione interna!

Oggi il mercato cinese dell’olio d’oliva è ancora limitato: il consumo è stimato in 45.000 tonnellate all’anno, l’equivalente di quello australiano… ma 60 volte meno popolato. Ciò rappresenta solo lo 0,15% dei 35 milioni di tonnellate del mercato cinese dell’olio commestibile, dominato da semi di colza e soia. L’olio d’oliva è effettivamente percepito in Cina come un prodotto di lusso, che viene spesso offerto in regalo per le sue notevoli proprietà salutistiche e, sebbene si possa trovare nei supermercati, il suo prezzo al litro rimane da 10 a 20 volte superiore a quello degli altri oli .

Nel 2018, e nonostante tutti gli sforzi del governo cinese, la produzione locale copre solo il 13% del consumo interno, con una produzione di 6.000 tonnellate. Ma è già tre volte di più rispetto a tre anni fa e, tra l’altro, allo stesso livello della produzione francese. Infatti, nelle province di Gansu, Yunnan o Sichuan, lontane dagli occhi dei consumatori delle grandi città, ambiziosi imprenditori cinesi sostenuti dal governo stanno investendo il campo in maniera massiccia, pesando un grande potenziale e si preparano a invadere il mercato interno.

Viaggio nella Terra di Mezzo

Per prima cosa abbiamo esplorato la provincia dello Yunnan, nel sud della Cina, per avere una rapida idea del modo locale di coltivare le olive e produrre olio d’oliva. Poi siamo passati alle cose serie raggiungendo il centro stesso della Cina, nel distretto di Wudu, situato nella provincia di Gansu, che concentra oltre l’80% della produzione cinese di olio d’oliva.

Siamo stati accolti molto calorosamente dallo staff di Xianyu, il primo produttore cinese di olio extra vergine di oliva , che ha organizzato un’emozionante visita di 4 giorni nel distretto di Wudu. Sorpresi dal nostro approccio, anche se inizialmente un po’ sospettosi, i nostri ospiti avevano ingaggiato i servizi dell’amichevole signor Liu come «traduttore». La sua conoscenza approssimativa della lingua inglese e il suo lavoro presso l’Agenzia forestale governativa possono suggerire che il suo ruolo fosse in realtà un ma diverso….

Ma con il suo sorriso e la sua conoscenza degli ulivi, che il signor Liu ha aiutato a stabilire qui in Cina, la sua scorta si è finalmente rivelata molto piacevole. Ecco cosa abbiamo scoperto con lui.

I cinesi pronti a spostare le montagne

Studi scientifici guidati dal Chinese Olive Research Institute hanno evidenziato i vantaggi del distretto di Wudu per la coltivazione degli ulivi: un terreno sabbioso adatto a un clima secco e soleggiato e un terreno non inquinato, degno di nota in un paese il cui 20% dei terreni agricoli è gravemente inquinato. Inoltre l’assenza di malattie, parassiti o funghi dannosi per gli alberi, spiega perché gran parte della produzione locale è certificata biologica.

Molte varietà europee (Leccino, Frantoio, Picholine, Hojiblanca…) sono riuscite a prosperare nei vivai sperimentali, dove gli scienziati hanno sviluppato anche due varietà cinesi: Ezhi-8, che dà effettivamente soddisfazione, e Gheggu-32 la cui resa in olio non è così buona come ci si aspettava , secondo il sig. Liu.

L’unica vera sfida per l’olivicoltura in questa regione è il rilievo del terreno, al centro di una zona montuosa. Il letto del fiume Bailong, che scorre a 900 metri slm, è circondato da cime che si innalzano ripide fino a oltre 2000 metri. Tuttavia, le autorità e i residenti locali non si sono affatto scoraggiati. Spinti probabilmente da un atavismo secolare, hanno semplicemente iniziato a scavare giù per le montagne, come nelle splendide risaie dello Yunnan, per piantare ulivi fino a 1300 metri di altitudine.

Data la scarsa piovosità della regione (400 mm all’anno), è stato anche necessario costruire un sistema di irrigazione che pompa l’acqua dal fiume Bailong fino alla sommità degli uliveti, da dove può poi defluire attraverso i terrazzamenti. Ancora una volta, determinazione e risorse umane e finanziarie sono in Cina la chiave per soluzioni creative!

Una tipologia tentatrice di produttori cinesi di olio d’oliva

Durante il nostro viaggio, abbiamo incontrato tre tipi principali di produttori di olio d’oliva. Innanzitutto, come Sean nello Yunnan , quelli che avrebbero voluto continuare a coltivare altri raccolti ma ai quali le politiche del governo non lasciano molto spazio. Poi, come Long Jin Yuan o Yu Sheng Kang nel Gansu, quelli che prevedono un investimento promettente ma non sono proprio appassionati o esperti in materia. E infine, come il leader Xiangyu , coloro che sono spinti da un reale interesse per il prodotto, alla ricerca di qualità e innovazione.

In tutti i casi, l’organizzazione della produzione sembra seguire lo stesso schema. Decine di migliaia di piccoli agricoltori coltivano ulivi sulla terra assegnata, a volte come singola coltura, a volte insieme ad altre colture. Vendono le olive che raccolgono ai pochi imprenditori che hanno investito in linee di produzione, pagando circa 6 yuan al chilo (0,85€). Nel distretto di Wudu ci sono solo 11 aziende in grado di lavorare le olive, che da sole producono più di 4.000 tonnellate di olio d’oliva all’anno. Di cui 2.000 tonnellate solo per Xiangyu , che fortunatamente è uno dei produttori più coscienziosi. E funziona con 45.000 operatori diversi.

Abbondanti trasferimenti di manodopera e tecnologia, la ricetta cinese?

45.000, avete letto bene. Dopotutto siamo in Cina! E hanno bisogno che tutte queste persone passino attraverso la raccolta delle olive, che viene fatta interamente a mano, oliva dopo oliva, da fine ottobre a fine novembre. Il terreno scosceso e il terreno sabbioso impediscono qualsiasi meccanizzazione della raccolta. Per quanto riguarda i pettini vibranti idraulici o elettrici, alcuni agricoltori hanno appena iniziato ad usarli, ma dovrebbe rimanere confidenziale data la superficie piuttosto piccola sfruttata da ogni agricoltore, conferma il signor Liu, .

Dal lato delle fabbriche, è il meglio del meglio. Linee di confezionamento tedesche con meccanismi infallibili al fianco dei più moderni mulini italiani. Fino a… aspetta, quella è una fabbrica di marca cinese che possiamo vedere laggiù? Pertanto, anche per un mercato fiorente come l’olio d’oliva, l’industria cinese sembra praticare il trasferimento di tecnologia, contro il quale Donald Trump è così pazzo.

Infatti, nonostante le dimensioni limitate del mercato e il predominio degli oli d’oliva esteri, qui tutti vogliono credere in un boom dei consumi nei prossimi anni e si stanno preparando. Oltre a un miglioramento della notorietà della produzione cinese, che soffre ancora di una scarsa notorietà rispetto agli oli europei, nonostante la loro qualità sia molto scarsa, almeno quelli che abbiamo assaggiato (rancidi).

Lasciando Wudu, non possiamo fare a meno di pensare di aver visitato solo un minuscolo distretto in un paese molto più grande dell’Europa. E che se la Cina applicherà la stessa ricetta a tutti i prodotti originariamente importati, presto non dovrà più preoccuparsi delle barriere doganali poiché la sua produzione interna sarà sufficiente a coprire i suoi bisogni. E poi conquistare il mondo?

Per saperne di più, sempre di più: