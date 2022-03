OLIObimbi dell’aziende Nicolazzi entra nel grande mercato virtuale del “Corriere della Sera”

“OLIObimbi” prodotto delle aziende Nicolazzi di Petilia Policastro ottiene un altro importante risultato. Già dai prossimi giorni, infatti, sarà in vendita in quimamme.corriere.it, mercato virtuale del sito del “Corriere della Sera” della Rizzoli.

Testimonial dell’azienda olivicola curata dai fratelli Gaetano e Francesco Nicolazzi in questa nuova avventura è Anastasia Sole, “Miss Mamma 2021” originaria di Mesoraca. Presentandosi, la società “North Star” che cura il portale evidenzia come “lavoriamo sui prodotti per bambini da tanti anni e lavorare sui prodotti per bambini significa fare una selezione accurata dei fornitori Italiani ma non solo; un controllo continuo della qualità dei prodotti che entreranno a far parte del catalogo di “TocTocShop” e “QuiMammeShop” prima di ogni altra cosa perché saranno utilizzati direttamente dai bambini. Entrambi i nostri siti sono così testoni che proprio non vi permettono di ordinare se il prodotto non è fisicamente disponibile. Tutte le transazioni sono sicure, i vostri dati sono protetti così come il nostro servizio clienti è sempre a vostra completa disposizione per chiarire ogni dubbio e aiutarvi nella scelta del prodotto più adatto alle vostre necessità. Siamo Italiani come voi, abbiamo il magazzino In Italia diamo lavoro in Italia e paghiamo giustamente le imposte in Italia e ne andiamo anche fieri perché dall’Emilia esportiamo ogni anno prodotti in 7 nazioni europee da cui riceviamo migliaia di ordini”.

Da parte sua “Qui Mamme” è una immensa comunity di mamme che offre, nella grande rete, più canali dedicati a diverse necessità di informazioni e servizi. Si tratta, infatti, di uno dei maggiori gruppi online di mamme che, nelle sue pagine virtuali, trovano non solo prodotti d’eccellenza, ma anche aggiornamenti, servizi, la possibilità di confrontarsi con esperti, consigli, curiosità premi ed una discreta serie di altri vantaggi. La community, inoltre, offre l’opportunità di chiacchierare e confrontarsi, condividere opinioni, esperienze, ed immagini anche attraverso le proprie pagine social.

Prodotto in località “Paparda” di Petilia Policastro, in quel Marchesato crotonese dove viticoltura ed olivicoltura fanno parte dello “Spiritus loci” fin dal tempo della Magna Grecia, “Oliobimbi” è solo uno degli ultimi prodotti delle aziende Nicolazzi che nel Crotonese, da circa un secolo, rappresentano la storia dell’olivicoltura. Inserito in questa saga familiare, “OLIObimbi” è un’azienda giovane che già furoreggia nei mercati della grande distribuzione. Ritagliandosi un ambito di impegno nelle aziende di famiglia, Francesco e Gaetano hanno avuto l’intuizione di dedicarsi non solo ad una coltivazione biologica, ma anche alla produzione di un olio extra vergine che fosse indicato per i bambini d’età compresa fra i 5 ed i 10 anni e le loro mamme; tanto che è già in vendita in varie farmacie e para farmacie. La sfida è già stata vincente.

“OLIObimbi”, infatti, è da tempo presente dignitosamente non solo sui mercati nazionali ed europei, ma anche in quelli degli Stati Uniti d’America da dove, come ammette Francesco Nicolazzi, le vendite iniziano ad andare discretamente bene con dai che sembrano già forieri di buoni affari. Per il momento, “OLIObimbi” è il primo prodotto dell’olivicoltura ad essere venduto in “QuiMammeShop”.

“Oliobimbi” è un olio di oliva extravergine e biologico, quindi, estremamente puro. È, dunque, un alimento ottimo nell’alimentazione della mamma e del bambino; ha una bassissima acidità ed un gusto fruttato, amaro e piccante. Il retrogusto piccante e l’amaro, una gioia per le papille, ci spiegano nell’azienda sono prodotti