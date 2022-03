Olivier Pernaut en deuil : la douleur est encore vive, comme le prouve son dernier post déchirant

C’était le 2 mars 2022, pourtant la mort du journaliste phare de TF1 Jean-Pierre Pernaut est encore bien présente dans les esprits, et notamment ceux de sa famille. Après des obsèques touchantes à l’église Sainte-Clotilde à Paris marquées par de nombreux hommages et discours, le deuil reste toujours difficile pour la famille du journaliste mort à 71 ans d’un cancer du poumon. C’est notamment le cas pour un des fils de Jean-Pierre Pernaut, Olivier Pernaut. Ce dernier utilise les réseaux sociaux comme exutoire à sa peine et a ainsi publié en story, le jeudi 24 mars, un cliché de son père et lui avec deux grands pilotes automobiles : Romain Grosjean et Sébastien Loeb.

La photo est accompagnée de trois mots, “Plein de souvenirs”, qui expliquent bien la nostalgie qu’éprouve le jeune homme après la mort de son père. Olivier Pernaut a même rajouté deux emojis, l’un avec un visage qui a les larmes au bord des eux, et l’autre qui représente des mains jointes en signe de prière. De quoi rendre un bel hommage à son père et, en même temps, faire savoir à tous ses abonnés que même si la mort de Jean-Pierre Pernaut a eu lieu il y a plus de trois semaines, la douleur est toujours vive. Lors des obsèques, Olivier Pernaut avait d’ailleurs prononcé un discours déchirant dans lequel il avait évoqué sa dernière discussion avec son père.

Un discours très émouvant

“Je me souviendrai pour toujours du dernier regard que l’on s’est échangé, la veille de ton opération, quand je suis parti de ta chambre. On avait, je crois, tous les deux l’air un peu inquiet. Et on n’avait pas trop envie de se quitter ce jour-là“. Un sentiment doux-amer qu‘Olivier Pernaut conservera pendant encore de nombreuses années. En plus de ses proches durement touchés, des millions de personnes ont également fait, le 2 mars, le deuil d’un des journalistes les plus populaires de la télévision française. Au fil des ans, Jean-Pierre Pernaut a su toucher tous les téléspectateurs qui ont regardé le journal télévisé de 13 heures qu’il a présenté pendant plus de 33 ans.

