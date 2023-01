Nato in Costa Rica, Olman Serrano è un profondo conoscitore del legno di origine tropicale. Nella sua quasi quarantennale carriera ha stretto collaborazioni con il settore privato e con la FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’agricoltura e l’alimentazione, responsabile anche delle foreste e le risorse naturali. Durante i suoi 25 anni di esperienza in FAO, Serrano ha favorito i rapporti con l’industria dei prodotti forestali tropicali ed è stato anche Segretario del Comitato consultivo della FAO per la carta e i prodotti del legno, prima di ricoprire il ruolo di presidente, dal 2019 al 2022, dell’International Tropical Timber Technical Association (ATIBT), associazione che svolge un ruolo di primo piano nell’attuazione di progetti internazionali dedicati alla gestione sostenibile e responsabile delle foreste tropicali. Nella veste di portavoce dell’ATIBT, Serrano ci racconta perché è importante promuovere il legno tropicale sostenibile, etico e legale e qual è il lavoro svolto dal programma Fair&Precious.

L’articolo Olman Serrano: “Vi spiego perché promuovere il legno tropicale” proviene da The Map Report.

