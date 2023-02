Oltre 10.000 persone all’evento “Golf in Piazza” a Roma e a Milano

Grande successo per la doppia iniziativa che si è svolta rispettivamente a Viale delle Magnolie, nel cuore di Villa Borghese, e in Piazza del Duomo a 230 giorni dalla sfida tra il Team Europe e il Team Usa

Ministri, Ambasciatori, il Sindaco di Roma, Presidenti federali, personaggi dello sport e dello spettacolo, insieme verso il grande appuntamento di golf

L’Italia va in buca e fa sistema verso la Ryder Cup. A 230 giorni dalla super sfida tra il Team Europe e il Team Usa, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre al Marco Simone Golf & Country Club, oltre 10.000 persone tra Roma, a Viale delle Magnolie nel cuore di Villa Borghese, e Milano in Piazza del Duomo, hanno scoperto da vicino la magia del golf. Ministri del Governo italiano, il Sindaco di Roma, Ambasciatori, Presidenti federali, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo hanno partecipato con passione ed entusiasmo all’evento “Golf in Piazza”, primo appuntamento della “Road to Rome 2023”. Una giornata importante per il golf italiano, colorata dal sorriso di tantissimi bambini che hanno riempito tra gioia e divertimento due luoghi simbolo di Roma e Milano. Verso un appuntamento, quello riguardante la Ryder Cup 2023, che rappresenta anche un volano non solo per il turismo ma per promuovere anche la candidatura Expo Roma 2030 e quella di altri grandi appuntamenti internazionali.

Dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, al Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri fino al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e all’Ambasciatore e Presidente del Comitato Promotore Expo 2030 Giampiero Massolo per quel che riguarda la Capitale. Dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè, all’Amministratore Delegato ENIT Ivana Jelinic, al Sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi Regione Lombardia Antonio Rossi, all’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano Martina Riva, al vicepresidente CONI Claudia Giordani, a Milano.

Tanti i rappresentanti del mondo delle Istituzioni che hanno partecipato con grande entusiasmo, esibendosi anche tra le 12 postazioni di prova allestite per l’occasione.

Nella Città Eterna sono intervenuti anche: il Presidente della Federgolf Franco Chimenti, il Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali, Gabriele Gravina e Paolo Barelli, rispettivamente Presidente della Federcalcio e della Federnuoto, il Consigliere Federale FIG Andrea Pischiutta e il Presidente Comitato Regionale Lazio FIG Carlo Scatena. E ancora: Marco Tardelli, tra gli eroi del Mundial ’82; Carlo Molfetta, medaglia d’oro nel taekwondo ai Giochi di Londra 2012; Beppe Incocciati ex calciatore del Milan e del Napoli di Maradona; il giornalista televisivo Jimmy Ghione; l’attore e comico Massimo Lopez. Mentre a Milano hanno partecipato anche: Sandro Pappalardo, Consigliere cda ENIT; Maria Amelia Lolli Ghetti, Vicepresidente Vicario FIG; Alberto Treves de Bonfili, Consigliere Federale; Marta Maestroni, Segretario Generale FIG; Carlo Borghi, Presidente Comitato Regionale Lombardia; Matteo Delpodio, Direttore Tecnico Squadre Nazionali. Presente anche Nicolò Mornati, Director Summer Sports & Business Development

Tra i testimonial a Piazza del Duomo, oltre ai professionisti azzurri Filippo Celli, Federico Livio,e Gianmaria Rean Trinchero, anche gli ex calciatori Giuseppe Dossena, Massimo Mauro, Antonio Cabrini, Evaristo Beccalossi e Mauro Tassotti

Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale: “La Ryder Cup rappresenta un formidabile volano commerciale. Un’occasione imperdibile anche per dare impulso al turismo e rivelare a tutto il mondo i tesori di casa nostra. Non solo. Ma è al tempo stessa un’opportunità straordinaria per far conoscere il ‘sistema Italia’ qualora il nostro Paese, così come auspico, venga indicato come sede di Expo 2030. La Ryder Cup è un appuntamento con la storia, merito anche della popolarità mondiale che questo evento vanta. Un interesse globale che presenterà un volto nuovo della Città Eterna, capace di ospitare uno dei maggiori avvenimenti sportivi a livello mondiale. Si tratta di un appuntamento straordinario che, unito alla grande macchina organizzativa che è già in moto per il Giubileo, dimostrerà la capacità ricettiva e organizzativa di Roma e di tutto il Paese. La Ryder e i grandi appuntamenti che il Governo ha già pianificato, costituiscono a mio avviso le fondamenta di quelli che saranno i progetti finalizzati all’Expo 2030”.

Daniela Santanchè, Ministro del Turismo: “Come italiani dobbiamo essere orgogliosi di essere riusciti a portare la Ryder Cup, che è la più grande manifestazione di golf al mondo, in Italia, a Roma.

Partiamo oggi da qui, ma siamo presenti anche a Roma, per avviare il percorso che consentirà di avvicinarci a settembre e diffondere la conoscenza di uno sport che non è elitario come può sembrare a primo impatto, e che anzi è uno sport per tutti, dai giovani ai meno giovani. E lo sport è socialità e convivialità, due dimensioni che sono di cruciale importanza per i nostri giovani, perché li allontanano da strade pericolose e li aiutano a crescere, stando anche a contatto con il verde e l’ambiente.

Insomma, siamo qui oggi a celebrare l’importanza del gioco di squadra, perché è questo che permette di raccogliere grandi risultati, e se siamo riusciti a portare la Ryder Cup in Italia è grazie alla collaborazione con Federgolf e i Ministri degli Esteri e dello Sport.

Come Ministro del Turismo, poi, io non posso che esserne fiera e felice: lo sport è una leva fondamentale del turismo, e il golf e la Ryder Cup in particolare porteranno importanti flussi turistici nella nostra Nazione, generando indotti non indifferenti per la nostra economia”.

Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani: “L’evento di oggi non è stato solo un passo ulteriore verso la straordinaria Ryder Cup italiana, ma uno spot per il golf, per promuovere la sua dimensione sociale, rispettosa dell’ambiente, accessibile a tutti. La presenza di tante persone di tutte le età, di famiglie, a partire dai bambini, fa ben sperare che anche in Italia questa disciplina possa diventare popolare tanto quanto lo è in Europa e nel mondo. Questa mattina, nella meravigliosa scenografia di Villa Borghese, mi sono davvero divertito; certo devo sicuramente affinare la tecnica, ma credo di poter avere ottime possibilità di miglioramento e di abbassare il mio handicap di golfista novizio. Ringrazio i colleghi, Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, e Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, per il prezioso supporto al progetto Ryder per incentivare la diplomazia del golf e la sua straordinaria funzione di promozione turistica. Grazie anche al Presidente Franco Chimenti e alla Federazione Italiana Golf per il lavoro che stanno svolgendo in vista di uno dei più grandi avvenimenti sportivi a livello mondiale, nel quale la squadra che rappresenterà l’Europa affronterà quella USA e dove i tifosi del nostro Continente faranno il tifo per i colori europei, un segno di forte unione che spero possa essere di esempio per tutti”.

Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf: “La Ryder Cup di Roma è motivo di orgoglio per tutto il Paese, un appuntamento incredibile che vedrà il Team Europe, unito sotto un’unica bandiera, sfidare al Marco Simone Golf & Country Club il Team Usa nel terzo evento sportivo più importante al mondo. L’attesa è altissima e, a 230 giorni dal via, di concerto con il Ministero del Turismo, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministro per lo Sport e i Giovani, abbiamo deciso di organizzare un doppio evento – ‘Golf in Piazza’ – in luoghi simbolo di Roma e Milano, che si è rivelato un trionfo. Un Open Day che servirà ad avvicinare sempre più persone a questo sport. Perché il golf è di tutti e per tutti. La Ryder Cup segnerà una svolta epocale per il movimento e contribuirà a rafforzare l’immagine del Paese agli occhi del mondo in relazione all’organizzazione di grandi appuntamenti internazionali. Un ringraziamento al Governo, a tutte le Istituzioni per il supporto sempre mostratoci e ai Presidenti federali per la loro importantissima vicinanza. Questo è un grande progetto di tutta l’Italia”.

Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2023: “Nel segno del Progetto Ryder Cup 2023, che ha la valorizzazione del territorio, da Nord a Sud, tra i suoi punti imprescindibili, è tornato ‘Golf in Piazza’. Con un doppio show promozionale nell’ambito di uno sport inclusivo ed educativo, che ha visto coinvolte oltre 10.000 persone. Tra pochi mesi a Roma, per la Ryder Cup, arriveranno 300.000 persone da tutto il mondo. Una vetrina unica per l’Italia, per dare ancora più slancio al turismo, anche golfistico. I biglietti sono esauriti con richieste arrivate da oltre 120 Paesi diversi. Alla Ryder Cup italiana, in occasione della Collezione Numismatica 2023, è stata dedicata un’apposita moneta. Un fatto storico che simboleggia il coinvolgimento di tutta la nazione e rappresenta uno strumento di valorizzazione per l’immagine dell’Italia nel mondo. Vedere il golf e la Ryder Cup al fianco di icone del patrimonio storico, artistico e culturale italiano è davvero emozionante. Un grazie alle Istituzioni, presenti oggi in massa, per aver creduto in questo grande progetto che esalterà anche il brand Italia”

