Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiunto oltre 100 società cinesi e russe a un nuovo elenco che afferma di avere “legami militari”, una mossa che limiterà significativamente alcuni tipi di esportazioni. L’elenco include 58 società cinesi e 45 società russe, il che significa che chiunque voglia vendere a queste società articoli che potrebbero finire per uso militare dovrà ottenere una licenza.

Il 21 dicembre, solo quattro giorni dopo che il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato l’ultimo “elenco di entità” che prendeva di mira 77 entità, è stato rilasciato un altro nuovo elenco di sanzioni contro 103 entità!

Secondo le informazioni sul sito web del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti lo stesso giorno, l’elenco questa volta include 58 società cinesi e 45 società russe, comprese molte filiali di China Aviation Industry Corporation e China Aviation Engine Corporation (vedi sotto per l’intero elenco) È il cosiddetto “collegamento con l’esercito”.

Reuters ha rilasciato notizie sull’elenco in anticipo il 23 novembre, affermando che la mossa degli Stati Uniti danneggerebbe le società statunitensi che vendono parti dell’aviazione civile alla Cina e offrirebbe opportunità ai concorrenti europei. Tuttavia, ciò che uscì all’epoca fu un elenco di 89 entità cinesi, rispetto a questa volta furono escluse società come COMAC.

Proprio ora, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha aggiunto 103 società cinesi e russe alla “lista nera” delle sanzioni.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha annunciato che queste 103 entità sono state identificate dagli Stati Uniti come “utenti finali militari”. Reuters ha citato l’anno scorso la definizione ampliata del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti secondo cui le forze armate, la polizia e qualsiasi individuo ed entità di un paese che assistono nella manutenzione o nella produzione di articoli militari, anche se il principale dipartimento commerciale non è militare, possono anche essere identificati come “utenti finali militari”.

Dopo essere stati identificati come “utente finale militare”, i commercianti statunitensi che trattano con queste entità necessitano di una licenza rilasciata dal governo degli Stati Uniti per garantire che i prodotti in questione non corrano il rischio di essere dirottati verso “utenti finali militari” in Cina, Russia o Venezuela.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha anche affermato in una dichiarazione che questo elenco di 103 entità non è l’elenco definitivo e che esiste la possibilità di aggiungere o eliminare entità dall’elenco in futuro.

Il segretario al commercio degli Stati Uniti Ross ha difeso attivamente l’elenco, affermando che può aiutare gli esportatori a “selezionare i client

