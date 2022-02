Omar Sy visé par des tirs de mortiers sur le tournage de la série Lupin

Une triste nouvelle. Depuis qu’elle a fait son arrivée sur Netflix en janvier 2021, la série Lupin cartonne auprès des téléspectateurs. La première partie avait rencontré un franc succès et les fans étaient impatients de découvrir la seconde, diffusée quelques mois plus tard. Les aventures d’Arsène Lupin les passionnent et, lorsque Omar Sy a annoncé le renouvellement de la série, tous étaient ravis. Toutefois, le tournage a été très perturbé ce vendredi 25 février. Comme l’a rapporté l’AFP, les acteurs et l’équipe de production se trouvaient à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine lorsqu’ils ont été attaqués par “une vingtaine de personnes encagoulées“. Selon une source policière, le but de ces personnes était de “voler du matériel“. Concernant les faits, l’AFP a indiqué que la production a été “agressée avec des tirs de mortier d’artifice aux alentours de 15 heures lors du tournage dans le quartier Pablo-Picasso“. Ce sont également près de “300 000 euros de matériel” qui ont été volés. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer et les agresseurs sont seulement repartis avec un joli butin.

Il est bouleversé. De son côté, Omar Sy n’a pas souhaité réagir à cette attaque. Nul doute que l’acteur est, tout comme l’équipe de la série, très chamboulé. D’après les informations de l’AFP, la plateforme de streaming a “confirmé l’incident et a assuré que la sécurité des équipes est une priorité“, peut-on d’abord lire. Par la suite, il est précisé que Netflix espère “pouvoir reprendre le tournage prochainement”. Pour rappel, c’est Omar Sy qui avait annoncé le renouvellement de la série en mai 2021. “On ne peut rien vous cacher. Lupin partie 3 est confirmée !‘, avait-il écrit. De quoi ravir ses abonnés. Toutefois, aucune date de sortie n’a été dévoilée par la production mais George Kay, le co-créateur, avait affirmé qu’il aimerait que celle-ci soit “diffusée en 2022“. Dès sa sortie, Lupin avait rapidement explosé tous les records en seulement quelques jours. L’entreprise américaine avait révélé que, seulement quelques semaines plus tard, elle avait été visualisée par plus de 70 millions de foyers. Espérons donc que le tournage puisse reprendre prochainement.

Omar Sy : quel contrat a-t-il décroché avec Netflix ?

Omar Sy rencontre le succès depuis plusieurs années et notamment grâce à la série Lupin. Comme l’a révélé Closer en novembre dernier, Netflix a décidé de faire signer un contrat XXL à l’acteur. Grâce à celui-ci, il aurait touché entre 12 et 15 millions de dollars. En échange, Omar Sy s’est engagé sur plusieurs films ou séries par an, en tant qu’acteur, mais aussi comme producteur exécutif. Une nouvelle annoncée par Netflix dans un communiqué. “Netflix s’est engagé sur un contrat pluriannuel de films avec l’acteur et comédien de premier plan Omar Sy. Cet accord verra la société de production de Sy basée à Paris et à Los Angeles développer des films originaux pour Netflix, avec Sy comme acteur et producteur exécutif“. Un contrat de taille pour l’acteur.

