Omicidio di Modena: cosa c’è dietro la rissa e l’accoltellamento del sedicenne al parco Novi Sad

Modena, 1 aprile 2023 – Potrebbe essere la conseguenza di attriti nati in Pakistan la morte del 16enne per le coltellate ricevute durante una violenta rissa avvenuta venerdì pomeriggio al parco Novi Sad.

In sostanza almeno alcune delle persone coinvolte, tutte originarie del Pakistan stando agli ultimi accertamenti, avrebbero avuto dei motivi di scontro già nel paese d’origine, che sarebbero appunto deflagrati una volta che gli stessi si sono incontrati nuovamente a Modena.

La vittima era giunta in Emilia lo scorso febbraio, quindi di recente, si trovava in una struttura per minori non accompagnati. C’è un altro elemento importante su quanto accaduto al Novi Sad: sui social sta circolando un video che sarebbe proprio quello della violenta rissa durante la quale il 16enne è stato ferito a morte ed in seguito alla quale altri due giovani sono finiti all’ospedale (uno in gravi condizioni).

Nelle immagini sono riconoscibili le tribune del Novi Sad, ma soprattutto si vedono dei cartelli che erano presenti proprio venerdì, giorno in cui nell’area si stava svolgendo una manifestazione legata alla gastronomia cui quei cartelli erano riferiti. Come si vede nel video, i giovani si scontrano nell’area verde muniti anche di bastoni.

Ufficio Stampa