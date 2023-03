omicidio-di-pesaro,-il-funerale-di-pierpaolo-panzieri-sabato-in-duomo

Pesaro, 14 marzo 2023 – L’ultimo saluto a Pierpaolo Panzieri sarà sabato mattina, alle ore 11, in Duomo. Dopo il nullaosta rilasciato dalla procura, ora amici e conoscenti potranno stringersi attorno alla famiglia del 27enne nel giorno dell’addio. Ma intanto domani è il giorno del ritorno in Italia di Michael Alessandrini, il 30enne reo confesso dell’omicidio di Panzieri, ucciso con 15 coltellate la notte del 20 febbraio scorso nella casa in via Gavelli: Pierpaolo aveva 27 anni. Alessandrini arriverà a Roma e poi sarà portato a Pesaro e rinchiuso nel carcere di Villa Fastiggi.

Omicidio Pierpaolo Panzieri Via Gavelli



Intanto si prepara anche a un probabile faccia a faccia con la procura che gli contesta l’ipotesi di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà. La molla che ha armato la mano di Alessadrini di un coltello che gli è stato sequestrato in Romania, sarebbe la gelosia per Julia, una donna pesarese di cui il 30enne era invaghito. È stato lui a riferirlo nel corso dell’interrogatorio davanti alle autorità giudiziarie romene. Julia ha subito negato che ci fosse una relazione tra lei e Alessandrini.

L’omicida avrebbe visto il numero della donna nel cellulare del suo amico Panzieri e questo avrebbe alimentato le sue ossessioni e lo avrebbe spinto a togliere la vita a Pierpaolo, che nella sua mente rappresentava un ipotetico ostacolo tra lui e Julia. Un rivale in amore da eliminare a ogni costo. Anche a quello della vita di Panzieri, l’unico amico che lo accoglieva ancora in casa.

valipomponi