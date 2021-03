Omicidio Faenza, le novità del caso: svelato il nome dell’assassino

Novità sul caso omicida di Ilenia Fabbri in quel di Faenza. Dopo le indagini del pm è venuto a galla il nome dell’assassino

Il caso di Ilenia Fabbri ha conosciuto il nome effettivo dell’esecutore dell’omicidio della donna. La ricostruzione della vicenda aveva portato le indagini al punto di venire a capo della situazione in modo frettoloso. Qualche giorno fa era anche spuntato dalle intercettazioni telefoniche, una chiamata ai carabinieri della figlia Arianna che in quel momento era in macchina con il padre, Claudio Nanni.

“C’è qualcuno in casa, fate presto venite in Via Corbara 4” – queste le parole della figlia di Claudio e Ilenia che aveva avuto più di un sospetto che la madre si trovasse in pericolo. Ilenia era in fase di preparazione per il divorzio dal marito, il quale non era affatto d’accordo con la presa drastica di posizione della moglie.

L’uomo riteneva ingiusto il trattamento riservatogli dalla donna, alla quale, secondo la legge, spettava il mantenimento della famiglia tra beni alimentari ed economici

Caso Ilenia Fabbri, il criminale confessa l’uccisione

La vicenda/caso Ilenia Fabbri sta tenendo sulle spine tutta la famiglia della giovane donna, in procinto di divorziare dal marito infedele. Ilenia era stata trovata morta, con segni di sgozzamento, dai carabinieri (allertati dalla figlia) nel suo appartamento in via Corbara 4, a Faenza, lo scorso 6 Febbraio

Per fare luce sul nome dell’assassino, il pm Angelo Scorza, avvocato di Fabbri aveva messo in campo tutte le prove affinchè venisse fuori il presunto mandante dell’uccisione, reclutato dal marito Claudio Nenni. Durante l’interrogatorio davanti al Gip, Corrado Schiaretti, lo “zingaro”, domiciliato a Reggio Emilia, Pierluigi Barbieri si è costituito, confessando l’omicidio.

Il 53enne, nato a Cervia, in provincia di Ravenna ha risposto a tutta una serie di domande. Che lo hanno messo nelle condizioni di ammettere di aver portato a termine la “missione” assassina, ben architettata.

Nel pomeriggio verrà ascoltato anche il marito di Ilenia, Claudio, portato in tribunale con l’accusa di essere il mandante dell’assassino Barbieri

