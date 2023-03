omicidio-in-strada,-ventinovenne-accoltellato-dopo-inseguimento in-auto

Un uomo è stato ucciso a coltellate questa sera a Capurso, comune alle porte di Bari. In base alle prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al petto. Sull’omicidio, che è avvenuto per strada, non si conoscono altri particolari. La vittima aveva 29 anni ed era di Mola di Bari. Gli investigatori non ne hanno resa tuttora nota l’identità. Il ventinovenne, secondo l’ultima ricostruzione, era alla guida di una Peugeot 206 coinvolta in un inseguimento con una Volkswagen a bordo della quale c’erano almeno altri due uomini. Successivamente i due sono scesi dalle auto, in via Casamassima, e hanno avuto un violento diverbio al culmine del quale si sarebbe verificato l’omicidio. Il tutto davanti a decine di persone che affollavano la strada in quel momento. Ci sarebbero anche due feriti.

Indagini in corso

L’omicidio è avvenuto attorno alle 18.30 della giornata di ieri. Sul luogo del delitto, oltre alla Polizia locale, è intervenuto il personale del 118 che ha avvertito tempestivamente i Carabinieri di zona. Al loro arrivo, in base a fonti sanitarie, il giovane era già morto. Gli inquirenti stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto tramite testimonianze e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona. (Fonte foto: La Repubblica)

