omicidio-minguzzi,-la-madre:-“dopo-36-anni-voglio-avere-giustizia”

Ravenna, 14 marzo 2023 – L’ultima volta che aveva parlato era il 9 luglio 2018. La nuova inchiesta era agli albori, il processo sull’assassinio di suo figlio pareva un miraggio. Oggi, quasi cinque anni più tardi e con una fresca sentenza di assoluzione per i tre imputati accusati dell’orrore nei confronti del suo Pier Paolo Minguzzi, Rosanna Liverani torna a farsi sentire pubblicamente. Non c’è rabbia dentro chi, il prossimo agosto, compirà 90 anni. Ma un fiume di amarezza, delusione e dolore sì.

Rosanna, partiamo dalla sera del 20 aprile 1987.

“Pier Paolo uscì verso le 9 con amici per andare al bowling di Imola. Lo accompagnai in veranda, mi diede un bacio che ancora sento sulla mia guancia. Ricordo i fari della sua auto che si allontanarono, fu l’ultima volta”.

Cosa fece quando non lo vide rientrare la notte?

“Lui e gli altri miei figli, Giancarlo e Anna Maria, non tornavamo mai oltre mezzanotte e sapevamo sempre cosa facevano e con chi uscivano. Iniziai ad allarmarmi perché era la prima volta di un suo ritardo così pensai si fosse fermato dalla fidanzata Sabrina che chiamai a casa. Feci lo stesso con un suo amico e con mia figlia, alle 6 mio genero andò dai carabinieri. Chi sostiene il contrario mente”.

Che cosa intende?

“In aula Del Dotto (uno degli imputati, ndr ) disse che io chiamai quattro volte in caserma quella notte. Non è vero. Mai pensai fosse accaduto qualcosa di brutto a Pier Paolo e di conseguenza mai pensai di chiamare in caserma. Quelle parole in aula mi fecero molto male”.

Si aspettava questa sentenza?

“Quando mi sentirono come teste, ero piena di speranza. Non giudico chi ha giudicato nel processo, ma non capisco come mai la Procura avesse chiesto l’ergastolo, mentre la Corte ha cambiato così radicalmente il finale con una camera di consiglio di nemmeno un’ora. Oggi i colpevoli dell’omicidio non ci sono, questa è la triste verità”.

Ci sarà però un processo d’appello…

“A me non cambierà nulla perché nessuno mi ridarà Pier Paolo. Lui però deve avere una giustizia terrena, questo lo pretendo. Prego tanto, lo sento ogni giorno nel mio cuore, spero di poterlo incontrare presto e riabbracciarlo. Ma prima voglio vedere in faccia i suoi assassini”.

Chi era suo figlio?

“Un ragazzo d’oro, viveva per gli altri. Ogni sabato andava ad aiutare i ragazzi in difficoltà della comunità Santa Teresa, mai l’ho sentito lamentarsi o criticare il prossimo. Oggi sarebbe un grande padre di famiglia”.

Nei giorni precedenti alla scomparsa, lo trovò strano?

“No, sempre serenissimo”.

Con i colleghi di lavoro?

“Aveva ottimi rapporti, ogni volta che facevo le tagliatelle le portava in caserma per mangiarle con loro. Con Pier Paolo non c’era da dubitare”.

Perché lo uccisero?

“Perché vide in faccia i suoi aguzzini, li riconobbe, si ribellò. Ancora oggi lui me lo dice”.

Quello di suo figlio fu un omicidio di stampo mafioso come sostiene l’Assise?

“No, questo mai. Non ha senso”.

Lei fu la prima a parlare con l’ignoto che vi chiese un riscatto, ricorda la telefonata?

“Con accento siciliano, chiese 300 milioni di lire per rivedere Pier Paolo vivo. Volevo sentire la voce di mio figlio, mi venne risposto che aveva fatto il ’birichino’ e gli avevano dato sedativi. Quella voce la sogno ancora”.

Crede ancora nella giustizia?

“Che altre possibilità avrei? Sono trascorsi ormai 36 anni ma è come se fosse ieri. Sopravvivere alla morte di un figlio è terribile, ancora più terribile non sapere chi me lo ha strappato dalle mani. Massacrandolo con quella ferocia”.

(8- continua)

