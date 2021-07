omicidio-willy,-nuovi-dettagli-sulla-tragedia.-spuntano-due-testimoni-“sono-spariti”

A un anno dall’omicidio di Willy spuntano nuovi particolari che potrebbero dare una svolta al caso, ci sarebbero due testimoni.

E’ passato un anno dalla morte di Willy, il giovane ragazzo ucciso dai due fratelli Bianchi durante una serata d’estate. Dopo tutto questo tempo però spuntano fuori delle dichiarazioni che potrebbero dare una svolta alle indagini ancora in corso.

A quanto pare la sera prima dell’omicidio, un ragazzo e i fratelli Bianchi erano insieme a due ragazze diciassettenni che hanno raccontato la loro verità. Le loro parole sono toccanti e spiazzano tutti.

Omicidio Willy: novità sul caso

A raccontare la loro realtà dei fatti sono state due ragazze che la sera prima dell’omicidio di Willy erano insieme ai fratelli Bianchi o almeno nella prima parte visto che poi la coppia è dovuta scappare per motivi personali.

La testimonianza arriva direttamente su Repubblica dove una delle ragazze ha spiegato che

Dopo circa cinque minuti ricordo che Marco, Gabriele e V. tornavano verso l’auto, e a quel punto ricordo che Marco mi diceva di scendere subito insieme alle mie amiche, senza darmi una spiegazione. Mentre andavo via con le mie amiche, ho visto un ragazzo di colore, riverso a terra, sul marciapiede.

Ma nessuna delle due afferma di aver visto il pestaggio. Le ragazze avevano sentito parlare di un litigio in corso ma non avrebbero mai pensato ad un omicidio. Una scena raccapricciante che è valsa la pena di raccontare anche dopo un anno. Per tutto il tempo le due sono rimaste in macchina e dopo l’accaduto, i fratelli Bianchi le hanno fatte scendere e sono corsi via velocemente.

Ora saranno gli agenti di polizia e gli inquirenti ad analizzare la testimonianza. Le indagini continuano, c’è ancora troppo da capire di questa storia che sembra non avere una fine. Intanto non mancano manifestazioni da parte di tante persone che chiedono giustizia per il ragazzo morto.