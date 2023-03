omissione-di-soccorso-nel-crotonese,-arrestato-38enne

I carabinieri di Noto hanno arrestato un uomo di 38 anni, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Crotone, poiché riconosciuto colpevole di omissione di soccorso per fatti avvenuti in Calabria nel 2012. L’uomo, attualmente agli arresti domiciliari, dovrà scontare la pena di un anno ed un mese di detenzione domiciliare.

Vittorio Ferla