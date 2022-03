“on-a-fait-des-erreurs”-:-les-confidences-sans-langue-de-bois-de-gabriel-attal 

Il s’est confié. Les élections présidentielles approchent à grand pas puisque celles-ci se tiendront les dimanches 10 et 24 avril prochain. C’est en mai 2017 qu’Emmanuel Macron est devenu président de la République et il espère le rester. A quelques jours du premier tour, les interviews s’enchaînent et c’est Gabriel Attal qui était l’invité du plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 25 mars. L’occasion pour le porte-parole du gouvernement d’évoquer le mandat du chef de l’Etat et de rappeler que celui-ci n’a pas été de tout repos. En effet, Emmanuel Macron a dû faire face aux gilets jaunes, aux grèves, à la crise sanitaire et depuis plusieurs semaines, à la guerre en Ukraine. Toutefois, Gabriel Attal assure, en toute transparence, que le gouvernement a “fait des erreurs“. Sur son plateau, Cyril Hanouna lui demande d’abord quelle “note vous mettriez à ce mandat ? 20 ?“. Ce à quoi le principal concerné rétorque : “Je ne suis pas objectif. Je ne dirais pas 20 car je ne considère pas que tout a été réussi ni qu’on a fait tout ce qu’on aurait voulu faire“, a-t-il conclu.

Il s’est justifié. Face à Cyril Hanouna et aux chroniqueurs, Gabriel Attal a apporté des précisions : “Je ne considère pas qu’on ait pas fait d’erreurs. On en a fait, il y a des trucs qui ont été ratés et il y a des trucs qu’on aurait aimé faire“. Rapidement, le présentateur a tenté d’en apprendre davantage. “Il y a des mesures qu’on a prises et qu’on aurait pas du prendre“, a-t-ol assuré avant d’ajouter : “Par exemple quand on a fait l’augmentation de la taxe carbone sur l’essence en 2018, il y a eu le mouvement des Gilets Jaunes, on aurait dû renoncer à ça“. Gabriel Attal a également évoqué les “les 80 kilomètres heure, il aurait fallu le faire avec plus de souplesse pour laisser les territoires s’adapter et faire les choses en fonction de leurs besoins“. Et concernant la gestion du Covid-19 ? “Il y a eu des erreurs. Je n’ai pas d’exemple de pays qui a géré parfaitement cette crise. Elle a surpris tout le monde et nous aussi“, a-t-il affirmé. Toutefois, le porte-parole du gouvernement assure que, malgré les erreurs, il y a “un bon bilan et notamment au niveau de la baisse du chômage“, a-t-il conclu.

Emmanuel Macron : est-il confiant pour sa réélection ?

Sur le plateau de Cyril Hanouna, le porte-parole du gouvernement a enchaîné les confidences et notamment la réélection d’Emmanuel Macron. Mais qu’en pense le principal concerné ? “Il n’est pas du tout sûr d’être élu à nouveau“, a-t-il affirmé avant d’ajouter : “Quand j’en parle avec lui, il nous dit que rien n’est joué, rien n’est fait“. Pour rappel, l’actuel président de la République avait attendu avant d’officialiser sa candidature. C’est dans une lettre publiée dans la presse régionale le 3 mars dernier qu’il l’avait fait. Une initiative qui n’est pas passée inaperçue mais qui n’a surpris personne.

