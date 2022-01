“On est pas là pour prendre un cours d’histoire” : Cyril Hanouna totalement dépassé pendant le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour

Il était perdu. L’animateur emblématique de C8 a l’habitude de recevoir des célébrités mais aussi des anonymes sur le plateau de Touche pas à mon poste. Durant les émissions, il évoque également les élections présidentielles et a ainsi lancé l’émission Face à Baba. C’est le 16 novembre dernier qu’il a donné le coup d’envoi et pour l’occasion, il recevait Eric Zemmour. Le polémiste est venu débattre avec dix intervenants et, pour l’émission de ce jeudi 27 janvier, c’est Jean-Luc Mélenchon qui était présent. Face à ses deux invités, qui n’arrêtaient pas de se tacler, Cyril Hanouna a rapidement été totalement dépassé. Alors que tous deux ont évoqué l’histoire de France durant plusieurs minutes, en enchaînant les explications, le présentateur a d’abord tenté de reprendre le contrôle : “S’il vous plaît Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, est-ce qu’on peut parler du…“, a-t-il demandé avant d’être coupé. “S’il vous plait, je voudrais qu’on parle de l’Islam“, a-t-il ensuite affirmé. Voyant qu’il n’était pas entendu ni écouté, Cyril Hanouna a déclaré : “Je vais partir les mecs hein… On est pas là pour prendre un cours d’histoire s’il vous plaît et merci“, a-t-il conclu.

Ils étaient remontés. Sur le plateau de Face à Baba, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour ont enchainé les tacles. “Vous n’êtes pas venus en face de moi pour vous faire caresser”, a d’abord affirmé Jean-Luc Mélenchon. De son côté, Eric Zemmour a assuré : “Moi, je n’ai pas d’intentions aussi alarmantes à votre égard. Je suis là pour débattre”. Ce à quoi le principal concerné a répliqué : “Moi, je ne vous raterai pas. J’ai bien l’intention de vous hacher menu”. Par la suite, les deux candidats aux prochaines élections présidentielles ont poursuivi leur débat et celui-ci était très houleux. “Vous êtes plein de haine et vous rejetez une partie du peuple français donc vous êtes une secte, un petit groupe”, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. De son côté, Eric Zemmour a rétorqué : “Vous avez abandonné le peuple français et c’est pour ça qu’il vous a abandonné“. Alors que ce face à face continuait, Jean-Luc Mélenchon a commencé à perdre patience : “Ca fait une éternité que ça dure“, a-t-il indiqué à Cyril Hanouna avant d’ajouter : “Vous m’aviez dit que c’était 20 minutes, pas une demi-heure à écouter ce type raconter ses horreurs“. Ce à quoi le polémiste a répondu : “Vous êtes d’un respect extraordinaire mélenchon, c’est à votre image, votre idéologie“.

Jean-Luc Mélenchon : pourquoi a-t-il souhaité être face à Eric Zemmour ?

Si ce débat est très houleux, il s’agit toutefois d’un choix de Jean-Luc Mélenchon. Comme l’a révélé Cyril Hanouna dans l’Heure des Pros ce jour, c’est le candidat qui a indiqué vouloir être face au polémiste. “C’est le souhait de Jean-Luc Mélenchon, qui avait envie de débattre avec Eric Zemmour”, a-t-il expliqué. Des propos confirmés par le principal concerné sur le plateau de l’émission. “Il représente incontestablement un courant dans ce pays, on ne peut pas dire le contraire, il suffit de regarder résultats de sondage“, a-t-il assuré avant d’ajouter : “Nous sommes en démocratie, mon devoir est de m’affronter à lui car nous sommes sur deux positions radicalement opposées“, a poursuivi le candidat avant de déclarer qu’il a toutefois “des choses à reprocher” au polémiste.

Cyril Hanouna © C8

Eric Zemmour © C8

Face à Baba © C8

Face à Baba © C8

Face à Baba © C8

Face à Baba © C8

Face à Baba © C8

Face à Baba © C8

Face à Baba © C8

Face à Baba © C8

Face à Baba © C8

Face à Baba © C8