“On ne nous donnait pas assez à manger” : les candidates à Miss France 2022 balancent sur la production

Elles se sont livrées. Cela fait maintenant plusieurs années que de nombreuses jeunes femmes tentent leur chance lors du concours Miss France. Dans les colonnes du Parisien ce samedi 22 janvier, plusieurs candidats ont fait des confidences très inattendues. “Certaines prétendantes ont perdu jusqu’à 6 kilos“, peut-on d’abord lire. La raison ? “Le manque de nourriture. On ne nous donnait clairement pas assez à manger“, a témoigné l’une d’entre elles, qui n’a pas souhaité dévoiler son identité. “Parfois, on se faisait livrer des plats en plus. On avait l’impression de faire un Koh-Lanta“, a-t-elle assuré. De plus, le quotidien des jeunes femmes ne serait pas de tout repos. “On enchaînait les chorégraphies de près de dix heures par jour, et le soir, on devait assister à des dîners de représentation“, a expliqué l’une d’entre elles. “Plus les prises de vues, les clips et les interviews… On ne se couchait pas avant minuit“, a-t-elle conclu. Des propos qui ne passent pas inaperçus.

Elles ont craqué. Participer au concours Miss France est un rêve pour beaucoup de jeunes femmes mais celui-ci peut parfois devenir compliqué. En effet, le Parisien explique que beaucoup n’auraient pas tenu “le rythme imposé par quinze jours de répétitions“. Une participante a expliqué : “Avec le manque de sommeil, certaines filles ont eu des problèmes de tension ou sont tombées malades“, s’est-elle souvenue. Une situation qui, selon leurs propos, ne semble pas être surprenante. “Beaucoup craquent au moment des répétitions. On se disait entre filles qu’on devrait être payées du premier au dernier jour parce que sans nous, il n’y aurait pas de show“, a révélé une autre. Par la suite, une autre a déclaré avoir “très vite compris que c’était un vrai travail quand on m’a dit qu’on n’avait pas le droit à l’erreur, que tout ce qu’on faisait était jugé“. De plus, elle a assuré ne “pas avoir aimé qu’on me dise quoi faire, qu’on me dirige à droite, à gauche“. Si certaines jeunes femmes ont déploré le manque de nourriture et de repos, d’autres ont affirmé avoir été très épanouies lors de la préparation au concours.

Miss France 2022 : quel est le salaire des candidates ?

Certaines candidates ont fait des révélations très inattendues et notamment concernant le salaire. Selon leurs propos, elles ne seraient pas assez payées. “Pour la première fois, les reines de beauté ont signé un contrat de travail”, a expliqué le journal. Toutefois, c’est comme des “figurantes” qu’elles auraient été rémunérées. “On a été payées 84 euros par jour, soit 252 euros net en tout“, a confié l’une d’entre elles, qui n’a pas dévoilé son identité. Pour Gwenegan Saillard, Miss Champagne-Ardenne 2020, cette situation n’est pas normale. “Pourquoi nous rémunérer uniquement sur trois jours ?“, a-t-elle d’abord demandé. “Le contrat devrait couvrir tout le mois où on se rend disponible, où on met nos études, nos jobs, nos vies de côté“, a-t-elle poursuivi avant d’ajouter : “Recevoir des cadeaux, ça ne remplace pas un salaire. D’ailleurs, on nous incite à en faire la promotion sur nos réseaux sociaux. On devient des égéries bénévoles. C’est de l’exploitation“, a-t-elle conclu.

Miss France 2022 © Miss France

