“On n’est pas bien là ?” : Anthony Delon partage une vidéo inédite avec son père, Alain

Véritable monstre sacré du cinéma français, Alain Delon a marqué toute une génération. Très apprécié de son public, il est également proche de ses enfants et notamment de son fils, Anthony Delon. Sa passion pour la comédie, il n’a pas hésité à le lui transmettre et c’est en toute logique qu’il s’est aussi lancé dans une carrière d’acteur. Aujourd’hui, Alain Delon est beaucoup moins sur le devant de la scène mais ses fans peuvent compter sur Anthony Delon pour donner de ses nouvelles. Ce vendredi 22 avril, il a partagé une vidéo sur son compte Instagram. Sur celle-ci, on peut le voir en compagnie de son père. Tous deux sont installés sur un banc à l’extérieur, dans une forêt. “On est pas bien là, dis…“, a-t-il simplement écrit. Un moment père-fils qui semble avoir fait plaisir aux principaux concernés qui affichent un grand sourire aux lèvres. Dans les commentaires, les internautes ont souhaité un bon rétablissement à Alain Delon et ont également affirmé leur joie de le revoir.

Les relations entre Alain et Anthony Delon n’ont pas toujours été simples, comme l’a révélé le comédien dans son ouvrage Entre chien et loup. Invité de l’émission Culture Médias, présentée par Philippe Vandel sur Europe 1 ce jour, il n’a pas hésité à faire des confidences concernant sa jeunesse, qui n’a pas été de tout repos. “Quand vous étiez enfant, il y a un tic qui agaçait votre père. Au lieu de monter la fourchette à la bouche, vous baissiez la bouche vers la fourchette. Votre père, ça l’exaspérait”, a d’abord expliqué Philippe Vandel avant d’ajouter : “Un jour, il y a un déjeuner, il vous passe un savon. Le déjeuner est terminé, votre père remonte dans votre chambre avec un gros fouet en cuir à la main. C’est le fouet en cuir de Zorro, le film qu’il tournait, et il vous met des coups“. De son côté, Anthony Delon a précisé : “Encore une fois, j’explique dans le livre, en parlant de sa mère et de cet abandon, que ce n’est pas lui qui parlait, c’est l’enfant à l’intérieur de lui, qui était en souffrance, qui s’exprimait à ce moment-là”. Une découverte qui, comme il l’affirme, lui a permis de “pardonner” à son père.

Alain Delon : de quel accident a-t-il été victime ?

En août 2019, Alain Delon a été victime d’un AVC. Un accident qu’il avait accepté d’évoquer en juillet 2021. L’occasion pour lui d’évoquer son engagement en faveur de l’euthanasie. “Je trouve que c’est la chose la plus logique qui soit. Et la plus naturelle ! A partir d’un certain âge, d’un certain moment, on a le droit de choisir de foutre le camp tranquillement, sans passer par les hôpitaux, les piqûres ou les machins“, avait-il lâché. Depuis, l’acteur se tient loin de la médiatisation et il prend soin de lui et de sa santé. “Il se porte comme un charme”, a récemment affirmé son fils, Anthony Delon. Des nouvelles très rassurantes.

Anthony et Alain Delon © JACOVIDES-MOREAU

Alain Delon © JACOVIDES-MOREAU

Alain Delon © JACOVIDES-MOREAU

Anthony et Alain Delon © AGENCE

Anthony et Alain Delon © JACOVIDES-MOREAU

Anthony Delon © LaPresse

Anthony et Alain Delon © JACOVIDES-MOREAU

Anthony et Alain Delon © JACOVIDES-MOREAU

Anthony et Alain Delon © JACOVIDES-MOREAU

Anthony et Alain Delon © JACOVIDES-MOREAU

Anthony Delon © COADIC GUIREC

Anthony Delon © COADIC GUIREC