Onça morre atropelada por caminhão na BR-153; VÍDEO

Enfermeiro que presenciou colisão disse que caminhoneiro tentou desviar do animal, mas não conseguiu. Vídeo mostra corpo de onça que morreu após ser atropelada em estrada

Uma onça-pintada morreu após ser atropelada por um caminhão, na BR-153, perto de Guaraí, nesta segunda-feira (27). O enfermeiro João Gabryel Pereira Santos, de 23 anos, passava pela rodovia no momento e presenciou a colisão.

Em novembro do ano passado, a jovem Yasmin Chrystal Fideles de Sousa, de 20 anos, ficou com o rosto desfigurado e vários ferimentos por todo corpo após bater uma onça-pintada enquanto voltava da faculdade de moto, também em Guaraí. (Relembre a notícia abaixo)

Onça-pintada é atropelada perto de Guaraí

João Gabryel/Divulgação

João disse que havia saído da cidade com destino a Araguaína, quando, por volta de 5h30, notou que um caminhão havia batido em um animal na pista. O acidente aconteceu perto do povoado Canto da Vazante.

“O caminhão estava na minha frente. O motorista tentou desviar, mas não conseguiu, acabou batendo no animal. O motorista desceu e arrastou a onça até o acostamento”, informou.

O enfermeiro disse que não sabia que se tratava de uma onça. Quando ele estava retornando para a cidade, horas depois, parou no local para ver qual era o animal.

Onça atropelada por caminhão, perto de Guaraí

João Gabryel/Divulgação

O corpo do animal ainda estava no acostamento. “Quando eu vi peças do caminhão na pista, eu resolvi parar. Com a colisão, o para-choque do veículo quebrou. No trecho, sempre acontecem atropelamentos de animais, como cobra, onça, tamanduá-bandeira e macacos. Na região, existia uma propriedade que antigamente acolhia animais resgatados. Acredito que pode ter relação”.

O tocantinense disse que a onça era grande e parecia pesada. No momento em que ele filmava, outros curiosos pararam para ver o animal e tirar fotos.

Rosto desfigurado

Jovem ficou com o rosto bastante machucado

Reprodução

Em novembro do ano passado, a jovem Yasmin Chrystal Fideles de Sousa, de 20 anos, ficou com o rosto desfigurado e vários ferimentos por todo corpo após bater uma onça-pintada enquanto voltava da faculdade de moto. O acidente aconteceu na TO-431, na zona rural de Guaraí, na região centro-norte do Tocantins.

O relato do acidente foi divulgado pela jovem no Instagram. Segundo ela o animal era muito grande, com aproximadamente dois metros.

“A onça atravessou a rua e eu acabei batendo nela entre as patas traseiras e a barriga. Eu estava de capacete e ele se soltou”, contou ao g1. Após a batida o animal correu para a mata e desapareceu.

