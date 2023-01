Onça-parda é flagrada dentro do campus da USP em Piracicaba

Universidade divulgou um comunicado para professores, funcionários e alunos orientando sobre o que fazer para evitar qualquer incidente. Onça-parda é flagrada dentro do campus da Esalq, em Piracicaba

Uma onça-parda foi flagrada dentro do campus da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba (SP).

O vídeo repercutiu nas redes sociais e, nesta sexta-feira (27), a direção da Esalq confirmou que ele foi gravado perto do Centro de Biotecnologia Agrícola, na madrugada de segunda-feira (23).

A universidade divulgou um comunicado para professores, funcionários e alunos orientando sobre o que fazer para evitar qualquer incidente.

A universidade suspeita de que a onça estaria em busca de alimento. O alvo dela são animais como a capivara e o tatu. Reforçou ainda que a onça-parda é um animal comum na região e que não oferece risco pras pessoas. Mas não deve ser acuada e nem perseguida, já que pode reagir, como qualquer outro animal.

A orientação é que, se alguém vir uma onça, não se aproxime. Se afaste, sem dar as costas ao animal ou fazer qualquer movimento brusco e avise a guarda universitária.

Ainda para evitar acidentes, a Esalq está alertando motoristas que passam pelas ruas no entorno do campus, já que esse é um animal de hábito noturno. O telefone da guarda universitária é o (19) 3429-4349.

