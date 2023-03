Onde alugar perto da Federal de São Carlos

Quer saber sobre imóveis nessas região? A Imobiliária Cardinali pode te ajudar!

A universidade federal de São Carlos (UFSCar) fica na cidade de São Carlos, distante a 236 Km da capital do Estado de São Paulo e possui um campus que foi inaugurado em 1970 em uma área que fazia parte de uma fazenda, perfazendo está entre os maiores, em termos de área total de 645 hectares (ou 6.450.000 m²).

O campus de São Carlos abriga 33 cursos de graduação mas a UFSCar está presente em mais 3 outras cidades: Araras (com 6 cursos), Lagoa dos Sinos (5 cursos) e Sorocaba (12 cursos). Presente também com 6 cursos no modo EAD (ensino a distância).

Por ano chegam aproximadamente 2.500 novos alunos que ingressam na universidade através do processo seletivo do exame nacional do ensino médio (ENEM) e, de acordo com a pontuação obtida, escolhem o curso que irão fazer através do sistema de seleção unificada (SISU). Ao todo a UFSCar abriga cerca de 10 mil alunos, mil docentes e 800 técnicos administrativos, fazendo uma verdadeira cidade.

Devito a toda essa área, os próprios alunos dividiram os campus entre Norte e Sul, sendo que a represa que fica na parte central do campus é o centro de referência para essa divisão, bem como as entradas e os cursos. Na parte norte ficam os cursos relacionados às áreas de exatas e na parte sul os cursos de humanas.

Os bairros mais próximos da universidade são: Vila Celina, Parque Delta, Jardim Paulistanos, Cidade Jardim entre outros. Este último por sinal é um dos bairros mais procurados por concentrar universitários das duas grandes universidades públicas de São Carlos, a USP e a UFSCar.

Outro bairro excelente para quem irá estudar na Federal de São Carlos é a região próximo à rodoviária da cidade, pois ali se concentra um terminal de integração urbano com linhas para todos os pontos da cidade. Isso garante mais horários e linhas com destinos ao campus.

Essa região também se destaca por oferecer uma rede de serviços mais completa e bem estruturada com supermercados, restaurantes, farmácias, fast foods, entre outros itens que irão facilitar a vida do universitário. Outro ponto importante que vale ressaltar é que irá facilitar os retornos e chegadas quando o calouro for visitar os pais em suas cidades de origem, caso opte por esta região.

