oneplus-nord-2,-ecco-i-prezzi-e-la-scheda-tecnica

Ufficiale OnePlus Nord 2 5G, la seconda generazione dello smartphone di medio range premium della società cinese. Seguendo l’ottimo riscontro del modello precedente, il secondo Nord riprende il design dei top di gamma OnePlus 9 e 9 Pro migliorando varie caratteristiche, a partire dalla fotocamera che accoglie un sensore principale Sony da 50 megapixel stabilizzato fino alla ricarica veloce della batteria a 65 watt.

Tanti rumors e leak organizzati ad hoc per attirare l’attenzione e finalmente OnePlus Nord 2 5G è ufficiale: a livello di interfaccia si continua naturalmente a puntare su quella proprietaria OxygenOS basata su Android 11, garantendo due anni di aggiornamenti principali e tre di sicurezza. Al centro dell’hardware c’è il nuovo SoC Dimensity 1200-Ai di MediaTek con prestazioni e consumi ottimizzati dall’architettura Dimensity Open: costruito con processo produttivo a 5 nanometri da Tmsc, aumenta del 65% lato cpu e del 125% lato gpu le prestazioni rispetto al primo modello.

È accompagnato da 8 o 12 gb di ram e da 128 o 256 gb di spazio di archiviazione interna. Il display è abbondante, un amoled full hd+ da 6.43 pollici con aggiornamento a 90 Hz e supporto hdr10+, mentre la batteria da 4500 mAh è organizzata con una doppia cella e fa il pieno da 0 a 100% in meno di 35 minuti. C’è la possibilità di navigare velocemente via 5G fino a 2,95 gpbs e c’è spazio per una seconda sim.

Doppio anche lo speaker stereo, pensato per multimedialità e gaming grazie anche alla tecnologia Haptic 2.0 per un feedback tattile più fluido. Ultima, ma non per importanza la fotocamera che è tripla sul retro con il Sony IMX766 da 50 megapixel, un 8 megapixel ultra wide e un mono da 2 megapixel, mentre sul fronte c’è un sensore da 32 megapixel.

I prezzi di OnePlus Nord 2 5G per l’Europa, nelle colorazioni Blue Haze e Grey Sierra dal prossimo 28 luglio, sono di 399 euro per la versione 8 gb ram e 128 gb di memoria e di 499 euro per quella da 12 gb ram e 256 gb interni.

The post OnePlus Nord 2, ecco i prezzi e la scheda tecnica appeared first on Wired.