Onestà le parole dimenticate da una società malata: ( VIDEO ) YOU TUBE

Lodovico Berra: Onestà sembra una parola fuori dal tempo, talmente fuori moda che non si ha neppure più il coraggio di difenderla. Sembra che nella nostra società i furbi abbiano la meglio e gli onesti siano visti come ingenui bambini che non hanno capito come funziona il mondo.

Chi riesce a ingannare l’altro e trarne vantaggio, con ogni mezzo, anche illecito, è visto come uno scaltro e astuto individuo, che riesce ad ottenere ciò che vuole, dimostrando agli altri quanto è bravo ad ottenere le cose schivando le regole.

E questo inizia molto presto, già da bambini a scuola, si impara che il bullo è più ammirato del secchione. Chi studia, segue le regole e prende buoni voti è visto come un poveretto che pensa solo alla scuola e non è capace di far altro. Il bullo è invece chi sa come vivere, trasgredendo le regole, approfittandosi del più debole, ottenendo meriti senza sforzo. E questo modello si traspone poi nella società dei cosiddetti adulti, dove chi lavora e fatica è solo uno sciocco che non sa vivere, mentre chi sfrutta e se ne approfitta è un furbo da ammirare.

È difficile essere onesti e retti in questo mondo. È una questione di coscienza interiore, di rapporto con se stessi e con i propri valori. Non si può scegliere di essere onesti. Lo si è perché si crede che esistano principi e valori che hanno senso per come intendiamo la vita, personale e sociale. Ci va maturità e forza per essere onesti, per difendere un modo d’essere che oggi va contro corrente, essere onesti deve resistere al bullismo dilagante, e che fa apparire gli onesti come fessi in un mondo di furbi. Chi va una grande forza signori miei ad essere onesti, ci va una dignità morale profonda e sincera che si contrappone alla superficialità stupida dei disonesti.

Chi è onesto e sincero avrà una serenità interiore che il furbo non avrà mai, chi è onesto e sincero è in pace con il mondo e con se stesso, mentre il furbo è in continua guerra con se stesso e con il mondo intero.

Ha un prezzo signori miei essere onesti in un mondo di bulli, un prezzo a volte molto alto, che mette in discussione la propria dirittura morale, ma questo è il prezzo che dobbiamo pagare per essere eroi in un mondo di vigliacchi.