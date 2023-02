ONG de Mogi se mobiliza e arrecada doações para famílias afetadas pelas chuvas em São Sebastião

Água, alimentos e roupas estão entre os itens que serão levados para as famílias afetadas pela tragédia. ONG de Mogi das Cruzes se mobiliza e arrecada doações para famílias afetadas pelas chuvas em São Sebastião

Alessandro Silva do Vale/Instituto Transforma Mogi

Uma ONG de Mogi das Cruzes decidiu se mobilizar para ajudar as famílias prejudicadas pelas chuvas no litoral paulista. Com o apoio de 30 voluntários, eles montaram uma força-tarefa e arrecadaram centenas de doações em poucas horas.

A iniciativa é do Instituto Transforma Mogi. Nesta segunda-feira (20) eles seguiram com destino a São Sebastião com mais de 500 garrafas de água, 50 cestas básicas, roupas e cobertores. O objetivo é amenizar as necessidades de quem foi afetado

LEIA TAMBÉM:

‘Muita gente está precisando de ajuda’, diz moradora de Mogi sobre familiares que tiveram casas atingidas após chuvas em São Sebastião

Mogi-Bertioga segue sem previsão para liberação do trânsito; veja alternativas

As tempestades provocaram alagamentos, deslizamentos e interditaram trechos de rodovias, incluindo a Mogi-Bertioga. Ao menos 36 pessoas morreram e as equipes de resgate continuam trabalhando para auxiliar pessoas ilhadas e encontrar desaparecidos.

“Soube que muita gente perdeu praticamente tudo. Resolvemos ajudar”, comenta Guilherme Augusto Morais do Vale, coordenador de projetos sociais da entidade. Ele conta que logo que soube da tragédia, o instituto entendeu que precisava tomar uma atitude.

Imagem da Prefeitura mostra estragos em São Sebastião

Sao Sebastiao City Hall / AFP

“Sou amigo do pastor de uma igreja da Barra do Una. Essa igreja é um dos poucos prédios que ficaram de pé. Hoje está servindo de base de apoio para o Corpo de Bombeiros. Meu amigo contou que mais de 300 famílias perderam o que tinham e estão sendo assistidas”.

“Pegamos algumas cestas básicas que tínhamos por aqui. Também fiz publicações nas minhas redes sociais e nas do Instituto, avisando que o pessoal podia ajudar”, explica. Uma empresa também disponibilizou um caminhão para que os itens fossem transportados.

Garradas de água, cestas básicas e roupas estão entre os itens arrecadados

Alessandro Silva do Vale/Instituto Transforma Mogi

“Como a rodovia está bloqueada, pegamos outro caminho . Chegando lá, vamos fazer a distribuição desses itens. A ideia é continuar ajudando até que a situação se estabilize. Ainda tem muita gente desabrigada, pessoas que não conseguem voltar pra casa”, completa Guilherme.

As pessoas interessadas em ajudar podem entrar em contato com o Instituto Transforma, que atende no telefone 91736-6694.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Rienzo