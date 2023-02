ONG de Taubaté oferece 500 vagas em curso gratuito de qualificação para jovens

Programa 100% online é voltado para jovens com idade entre 16 e 25 anos que estejam cursando ou que já concluíram o Ensino Médio. Curso de qualificação para jovens pela internet

A ONG Projeto Esperança de Taubaté está com 500 vagas abertas para um curso gratuito de desenvolvimento pessoal e profissional para jovens. O programa é desenvolvido em parceria com o Instituto Coca-Cola Brasil.

O curso tem o objetivo de auxiliar jovens de baixa renda a ingressarem no mercado de trabalho e é disponibilizado de forma online. São 11 videoaulas curtas com temas do mundo do trabalho, elaboração de plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e como se preparar para entrevistas e processos seletivos.

Os interessados devem ter entre 16 e 25 anos e não há a necessidade de se ter o ensino médio completo. As inscrições seguem até as vagas se esgotarem.

As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp (12) 99148-5041. Os alunos começam a receber os vídeos após se inscreverem.

Vittorio Rienzo