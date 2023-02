ONG Doutorzinhos faz seleção de voluntários em Porto Alegre; saiba como se inscrever

Grupo seleciona 20 ‘doutores-palhaços’ para atuarem em hospitais da Capital. Inscrições ficam abertas até 16 de fevereiro ou até atingirem 200 interessados. ‘Doutores-palhaços’ em hospital de Porto Alegre

ONG Doutorzinhos/Reprodução/Facebook

A ONG Doutorzinhos, que atua em hospitais e instituições de saúde em Porto Alegre, está com inscrições abertas para seleção de voluntários para “doutores-palhaços”. Os interessados podem preencher o formulário até as 12h do dia 16 de fevereiro ou até a entidade receber 200 inscrições.

Ao todo, são 20 vagas abertas. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, estar com ao menos três doses da vacina contra a Covid-19 aplicadas e ter disponibilidade para participar do processo seletivo, de entrevistas e formação, além de compromisso com a missão da ONG. Não é necessário ser profissional de saúde ou ter experiência.

A ONG Doutorzinhos foi criada em 2006. Segundo os organizadores, mais de um milhão de pessoas já foram atendidas em ações dentro de hospitais.

“Os doutorzinhos são palhaços que fingem ser médicos para os pacientes que fingem acreditar. Com essa frase, acreditamos que unimos a arte com a saúde dentro dos hospitais”, diz Maurício Bagarollo, fundador da entidade.

Após as inscrições, os selecionados vão passar por uma etapa de entrevistas presenciais nos dias 27 de fevereiro (das 14h às 17h) e 28 (das 18h às 21h), sem possibilidade de escolha da data. Um curso de formação de 72 horas é a etapa seguinte.

O projeto é aprovado pelo Ministério da Cultura e conta com o patrocínio de empresas.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Ufficio Stampa