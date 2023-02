ONG internacional doa 1.500 redes com mosquiteiros para povo Yanomami de proteger contra malária

Mosquiteiro é um tipo de tela que protege contra insetos que podem ser transmissores de doenças infectocontagiosas, como a malária. No ano passado, 12.261 casos de malária foram registrados no território Yanomami. Entrega das redes com mosquiteiros ocorreu na sede da Adra, em Boa Vista

O povo Yanomami, que enfrenta grave crise humanitária em Roraima, recebeu doação de 1.500 redes com mosquiteiros da Adra, organização não governamental internacional especializada em ajuda humanitária. O material foi entregue no último dia 3 à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e à Hutukara Associação Yanomami.

O mosquiteiro é um tipo de tela fina que protege redes de dormir e impede a passagem de insetos transmissores de doenças infectocontagiosas, principalmente da malária. Junto com a desnutrição, a malária é a principal doença enfrentada pelo povo Yanomami na atual emergência.

Redes com mosquiteiros foram doados pela Adra, em parceria com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID)

As redes e os mosquiteiros devem ser levados para a Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami, que atende a população indígena. Parte dos mosquiteiros doados serão encaminhados à Terra Indígena nos próximos dias.

“O auxílio veio na hora certa. Tanto os indígenas que vêm para a cidade e são acolhidos na Casai, precisam do apoio e dessas redes e mosquiteiros, como os do território, que é justamente onde está o maior índice de malária”, comemorou Germando Silva, chefe de agentes da Funai e coordenador das ações no Território Yanomami.

Agora, os itens passam pelo processo de separação e catalogação na sede da Funai em Boa Vista. Parte dos mosquiteiros serão enviados à Casai e posteriormente ao território Yanomami. De acordo com a Adra, a previsão é de que a distribuição, coordenada pela Funai, seja iniciada na próxima sexta-feira (10).

Ênio Yanomami representou a Hutukara Associação Yanomami, no recebimento dos itens

A Adra também disponibilizou duas nutricionistas para atuarem diretamente na Casa de Saúde Indígena, em Boa Vista, em apoio à crise humanitária.

Segundo Germando Silva, representante da Fundação, a Força Aérea Brasileira (FAB) – que realiza uma força tarefa no território Yanomami – levará parte dos mosquiteiros doados para a Terra Indígena nos próximos dias.

A doação dos mosquiteiros foi uma parceria da Adra com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Malária entre os Yanomami

Em 2022, ao todo, foram registrados 12.261 casos de malária no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami. Destes, as crianças foram as que mais sofreram, já que a faixa etária mais atingida foi entre 0 e 9 anos de idade, que totalizaram 5.799 casos registrados.

O maior número de casos foi o de 2.387, registrados entre bebês com menos de 1 ano e crianças Yanomami de até 4 anos de idade. A segunda faixa etária mais atingida foi a de jovens entre 10 e 19 anos, no total, 2.984 casos foram registrados nesta população.

Os dados são do Relatório Missão Yanomami, publicado em janeiro de 2023 pelo Ministério da Saúde do Governo Federal.

Campanha de saneamento

A Adra ainda articula uma campanha de arrecadação de fundos em parceria com a Unicef, para a aquisição de bebedouros e serviços de saneamento destinados também à Casai. O objetivo é fornecer água potável à população Yanomami, que sofre há anos com a água contaminada em virtude do mercúrio, composto utilizado no garimpo.

A exposição à água e alimentos contaminados com mercúrio é a principal causa dos problemas de saúde enfrentados pelos Yanomami. O problema aumenta os casos de desnutrição e a demanda por serviços de saúde.

