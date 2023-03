ONG registra ocorrência contra homem por suspeita de zoofilia e maus-tratos a cadela que morreu em Marília

Sociedade Protetora dos Animais (Spaddes) levou o caso para a Polícia Civil, que solicitou perícia no imóvel. Suspeito confirmou, em vídeo gravado pela entidade, que matou a cachorra; ele teria usado uma marreta. Marreta utilizada para matar cadela em Marília (SP), segundo ONG

ONG Spaddes/Divulgação

A Organização Não Governamental (ONG) Sociedade Protetora dos Animais (Spaddes), de Marília (SP), registrou um boletim de ocorrência contra um morador do bairro Argollo Ferrão, na zona norte, suspeito de crime de zoofilia e de matar uma cadela a marretadas.

O registro na Central de Polícia Judiciária (CPJ) foi feito na manhã desta quarta-feira (29), mas no documento consta que o abuso contra o animal, de seis meses e raça indefinida, foi cometido no domingo (26).

Conforme o relato da ONG, após coleta de depoimentos de testemunhas no local, o animal sofreu sérios ferimentos durante o ato sexual e, no dia seguinte, foi abatido com golpes de marreta pelo suspeito.

Consta ainda no boletim de ocorrência que a cadela chegou a ser enterrada no quintal do imóvel. Um representante da ONG, no entanto, afirma que os restos mortais foram removidos posteriormente.

Cadela foi enterrada em quintal e removida posteriormente, segundo ONG Spaddes

ONG Spaddes/Divulgação

“Tendo em vista que referida infração penal deixou vestígios, a equipe da perícia técnica foi acionada para análise”, informou a Polícia Civil, que investiga o caso registrado como crime ambiental relacionado a “praticar ato de abuso a animais”.

O caso chegou ao conhecimento da ONG após informações prestadas pela própria companheira do suspeito. A mulher, que era tutora da cadela, também disse que ele mantém vídeos de zoofilia e já o havia flagrado abusando sexualmente do animal diversas vezes.

Em vídeo gravado pela entidade o suspeito confessa que matou a cadela, mas argumenta que fez isso para aliviar o sofrimento dela. As imagens não foram divulgadas.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Mata