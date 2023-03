Ongs terão que prestar contas após arrecadação para a tragédia em São Sebastião

Prefeitura oficiou 10 Ongs e entidades para esclarecimento sobre o destino dado a valores levantados, que seriam enviados às famílias afetadas pelos estragos da chuva. Segundo a prefeitura, duas Ongs teriam arrecadado mais de R$ 30 milhões

Divulgação/Governo de SP

A Procuradoria Geral do município de São Sebastião notificou 10 Ongs e entidades para prestarem ‘conta’ sobre arrecadações em dinheiro feitas para ajudar famílias afetadas pela tragédia que assolou o Litoral Norte, há um mês.

Do total de 10 organizações que foram oficiadas, duas teriam arrecadado mais de R$ 31 milhões, segundo afirma a prefeitura.

As organizações terão o prazo de cinco dias corridos para se manifestarem a partir da data do protocolo.

A medida ocorre, conforme a administração, depois que moradores questionaram o destino de doações organizadas por terceiros.

