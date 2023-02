Ônibus da capital têm linhas de reforço durante o Carnaval

Linhas do Eixão e de Taquaruçu serão afetadas. Transporte segue gratuito. Estações de integração Apinajé e Javaé serão ponto de partida de linhas 010 e 450

Palmas vai ter linhas especiais de ônibus para atender a programação oficial do carnaval na cidade. A linha 010, Eixão, e a 450, Taquaruçu, ganharão reforço de horários nesse período. As alterações nas linhas começam a partir das 19h desta sexta-feira (17).

A linha do Eixão sairá a cada cinco minutos das estações de integração Apinajé, no centro da cidade, e Javaé, em Taquaralto. Normalmente, o intervalo desta linha é de dez minutos.

Já a linha de Taquaruçu terá o intervalo de 15 minutos, também às 19h, saindo da estação Javaé. Durante o dia, quando acontecem as matinês no distrito, a linha segue o cronograma de intervalo de 40 minutos.

Os novos horários estão programados até a meia-noite, quando circula a linha Corujão com dois veículos. A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) informou que vai avaliar a liberação destes carros extras conforme a demanda do momento. Ainda segundo a ATCP, as escalas das outras linhas não sofrerão alterações no período de Carnaval. Os horários de terça-feira (21) seguem a escala de sábado.

