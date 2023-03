Ônibus de Mogi das Cruzes a Bertioga voltam a utilizar rodovia Mogi-Bertioga; valor da passagem diminui

A rodovia esteve interditada por mais de duas semanas devido a estragos causados por fortes chuvas. Assessoria do terminal rodoviário de Mogi informou que a linha para São Sebastião. Rodovia Mogi-Bertioga foi totalmente liberada na terça-feira (7)

Após a Mogi-Bertioga (SP-98) ser totalmente liberada na terça-feira (7), os ônibus de Mogi das Cruzes a Bertioga voltaram a utilizar a via nesta quarta-feira (8), segundo a assessoria de imprensa do Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, em Mogi. A rodovia esteve interditada por mais de duas semanas devido a estragos causados por fortes chuvas.

Segundo a assessoria de imprensa do terminal rodoviário, atualmente são oferecidos apenas dois horários de viagem nesta linha. As viagens voltarão a ser quatro por dia e serão restabelecidas gradativamente.

Preço da passagem

Com a volta da utilização da Mogi-Bertioga, o valor da passagem abaixou e está custando R$ 24,86. Durante a interdição da rodovia, o sistema Anchieta-Imigrantes foi a alternativa aos ônibus desta linha. Com a viagem mais longa e a cobrança de pedágios, o preço havia aumentado para R$ 60,91.

A assessoria do terminal rodoviário também informou que a linha de Mogi das Cruzes com destino a São Sebastião, cidade mais afetada por deslizamentos e enchentes em fevereiro, ainda não voltou a operar.

