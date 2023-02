Ônibus de transporte escolar tomba em estrada rural de Vera Cruz

Veículo era ocupado por 12 estudantes da rede municipal, monitoras e o motorista. Tombamento foi registrado na manhã desta sexta-feira (24). Tombamento de ônibus com estudantes foi registrado em Vera Cruz (SP)

Um ônibus de transporte escolar tombou na manhã desta sexta-feira (24) em uma estrada rural de Vera Cruz, no interior de SP.

Segundo as informações da Prefeitura do Município, o veículo era ocupado por 12 estudantes da rede municipal, entre 5 e 14 anos, monitora e o motorista.

O ônibus trafegava em baixa velocidade, quando perdeu o controle subitamente em uma descida de pedra e tombou. A velocidade reduzida, segundo a administração municipal, reduziu o impacto do acidente. Após o tombamento, o ônibus parou atravessado na pista.

Ainda segundo a Prefeitura, todos os passageiros estavam devidamente acomodados, usando cinto de segurança. Alguns ocupantes tiveram leves escoriações. Entretanto, todos foram conduzidos ao Pronto Socorro da cidade.

Em nota, a Prefeitura de Vera Cruz informou que “todos os fatos e circunstâncias estão sendo minuciosamente apurados” e que “haverá perícia no ônibus”.

Ainda segundo o comunicado, “tudo indica que a causa do acidente se deve ao fator tempo, por ser via rural e íngreme, revestida em trechos por paralelepípedo, o que ocasiona deslizamentos inesperados em veículos em geral”.

Vítimas foram levadas para o Pronto Socorro de Vera Cruz (SP)

Redes Sociais/Reprodução

