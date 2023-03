Ônibus derruba dois postes Araras e deixa Saema sem energia elétrica

Acidente aconteceu na noite do domingo (26). Motorista teve ferimentos leves. Ônibus do transporte coletivo de Araras derruba dois postes e deixa o Saema sem energia

Reprodução/Saema

Um ônibus do transporte coletivo de Araras (SP) derrubou dois postes de energia elétrica, por volta das 23h do domingo (26), próximo à barragem Hermínio Ometto.

Com a queda, houve falta de energia elétrica nas bombas da estação Hermínio Ometto e na Estação de Tratamento de Água, o que afetou a distribuição e o abastecimento de água na cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do ônibus teve apenas ferimentos leves.

A energia elétrica foi reestabelecida na sede do Serviço de Água e Esgoto (Saema), mas o tratamento e bombeamento de água continuam interrompidos.

A autarquia pede que a população economize água ao longo desta segunda-feira (27) até a normalização dos serviços.

