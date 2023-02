Ônibus desgovernado atinge casa em Campinas; ninguém se feriu

Segundo a Emdec, coletivo estava estacionado e perdeu o freio. Defesa Civil foi até o local. Ônibus atinge casa no Parque Valença em Campinas

Um ônibus atingiu o muro de uma casa, no domingo (12), no bairro Parque Valença, em Campinas (SP). Ninguém ficou ferido.

O coletivo também atingiu o portão da residência e danificou bastante a fachada do imóvel. Uma lixeira que ficava na calçada também foi destruída.

De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), a informação inicial é que o ônibus estava estacionado, perdeu o freio e começou a descer a rua. A Defesa Civil foi até o local para avaliar se houve dano na estrutura.

Ônibus atingiu residência em Campinas no domingo

