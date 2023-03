Ônibus desgovernado colide contra comércio e mata adolescente em São Carlos

Uma pessoa foi socorrrida com ferimentos graves na noite desta quarta-feira (29), no bairro Cidade Aracy 2. Acidente com ônibus mata adolescente e deixa motorista ferido em São Carlos

Uma adolescente morreu e uma pessoa ficou gravemente ferida, após um ônibus desgovernado colidir contra um comércio na noite desta quarta-feira (29), no bairro Cidade Aracy 2, em São Carlos (SP).

Ônibus colide contra comércio e mata adolescente em São Carlos

As causas do acidente ainda são desconhecidas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal é uma adolescente de 14 anos, que não teve a identidade divulgada.

Ainda não há informações sobre a pessoa ferida, que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Santa Casa.

Acidente no Cidade Aracy deixou uma adolescente morta em São Carlos

*Reportagem em atualização.

