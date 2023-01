Ônibus desgovernado sobe calçada e atinge tenda de loja em Natal

Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (30) em Felipe Camarão, na Zona Oeste da capital. Ônibus desgovernado subiu calçada no bairro Felipe Camarão, em Natal.

Um ônibus desgovernado subiu a calçada de uma rua e atingiu uma tenda montada em frente a uma loja, na manhã desta segunda-feira (30) em Natal. O caso aconteceu no bairro Felipe Camarão, na Zona Oeste da cidade.

Apenas o motorista e três passageiros estavam no veículo no momento do acidente. Uma passageira teve ferimentos leves em um braço.

Segundo testemunhas, o caso aconteceu por volta das 6h30 na rua Rainha do Mar. O veículo da linha 599 seguia no sentido ao Leningrado, quando o motorista percebeu que algo tinha quebrado no veículo e perdeu o controle do ônibus.

“O motorista contou que alguma coisa quebrou no carro. Ele perdeu o controle e tentou colocar aqui. Conseguiu salvar o pessoal, mas quebrou o ônibus. O carro veio pendendo, ele tentando salvar, o que ele conseguiu fazer foi jogar aqui para não capotar”, afirmou o comerciante Iverton Emídio, que presenciou o acidente.

Ônibus subiu calçada e atingiu tenda de loja em Felipe Camarão, em Natal

Um mecânico que foi ao local constatou uma quebra no pino localizado na ponta do eixo do veículo.

Gerente de operações da empresa proprietária do ônibus, Fábio Brito afirmou que o ônibus estava com a manutenção em dia e passa por vistorias periódicas. O veículo é de 2008.

“Nós vamos apurar o que aconteceu e a vamos fazer o ressarcimento. Graças a Deus foram só danos materiais”, declarou.

