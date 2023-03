Ônibus desvia de fila de veículos, bate em carro e fica atravessado na rua; VÍDEO

Acidente aconteceu nesta quinta-feira (2) e duas pessoas ficaram feridas em Cubatão (SP). Ônibus colide com carro de passeio em cruzamento em Cubatão, SP

Um ônibus municipal de Cubatão (SP) causou um acidente nesta quinta-feira (2) e duas pessoas ficaram feridas. Segundo apurado pelo g1, o ônibus desviou de uma fila de veículos na Rua 25 de Dezembro, colidiu com um carro e ficou atravessado na via, bloqueando inclusive a ciclovia. A Polícia Civil investiga o que teria ocorrido e a empresa Fênix, responsável pelo ônibus, ajuda na apuração.

Ao g1, a Prefeitura de Cubatão informou que uma passageira, de 68 anos, que estava no ônibus sofreu fratura na tíbia [osso da perna] e foi transferida para o hospital municipal da cidade, onde aguarda cirurgia. O motorista do carro atingido, de 61 anos, também foi ferido, mas recebeu atendimento médico e foi liberado após exames de imagem.

O gerente operacional da Fênix, José Ronaldo Alves de Sales, informou que a empresa prestará toda a assistência necessária às vítimas do acidente.

O acidente aconteceu por volta das 11h no cruzamento entre a alça de saída da Via Anchieta com a Rua 25 de Dezembro, na pista sentido Vila Nova [bairro da cidade]. O trânsito ficou comprometido até 14h, quando o ônibus foi removido.

A Companhia Municipal de Trânsito, de Cubatão, explicou que o ônibus foi periciado pela Polícia Civil e que as autoridades aguardam o resultado do inquérito para apontar as causas do acidente.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) disse que policiais militares também foram acionados para atender a ocorrência.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 3° Distrito Policial de Cubatão. A prefeitura acrescentou que reforçará as vistorias nos veículos da Fênix que atendem ao transporte público municipal.

O gerente operacional da Fênix disse que a empresa vai apurar com o motorista detalhes do que aconteceu, além de examinar o veículo e verificar a velocidade que ele estava no momento do acidente.

