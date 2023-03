Ônibus do Hemocentro de Campos vai estacionar em São João da Barra para ação de incentivo à doação de sangue

O veículo ficará próximo ao Calçadão Dirceu da Graça Raposo, ao lado da Prefeitura, das 8h às 15h. O cadastro e a triagem dos doadores serão feitos no local. A Unidade Móvel do Hemocentro Regional do Hospital Ferreira Machado vai estacionar em São João da Barra na próxima semana

Divulgação – Prefeitura de Campos dos Goytacazes

Na próxima quinta-feira (30), o ônibus do Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes vai estacionar em São João da Barra, no Norte Fluminense, para realizar mais uma campanha de doação de sangue.

O veículo ficará próximo ao Calçadão Dirceu da Graça Raposo, ao lado da Prefeitura, das 8h às 15h. O cadastro e a triagem dos doadores serão feitos no local.

A iniciativa, que busca incentivar a doação de sangue em São João da Barra, é resultado da colaboração entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Instituto Pela Vida – Doando Esperança e o Hospital Ferreira Machado.

No ano passado, a cidade recebeu a visita do ônibus três vezes e obteve cerca de 150 doações. O Hemocentro Regional de Campos sempre reforça o pedido de doações, já que atende a demanda das unidades médicas de toda a região Norte e Noroeste Fluminense. Atualmente, a média diária de doações é de cerca de 20, número abaixo das 70 doações necessárias para manter o estoque regular.

Quem pode doar?

Pessoas com idade entre 16 e 69 anos, pesando mais de 50 kg, em boas condições de saúde e alimentadas, e que não tenham consumido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação podem doar sangue.

É necessário apresentar documento oficial com foto no momento do cadastro. Temporariamente, não podem doar pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto.

Não há restrições para quem já teve a forma leve da Covid-19, mas é necessário esperar 10 dias antes de doar sangue. As pessoas que foram vacinadas com a Coronavac só poderão doar após 48 horas, enquanto aqueles que receberam as vacinas da AstraZeneca, Janssen e Pfizer deverão aguardar 7 dias.

Vittorio Ferla