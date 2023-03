Ônibus do transporte coletivo e ambulância com pessoa intubada colidem em rotatória na Avenida Manoel Goulart

Ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (13), no Jardim Cambuí, em Presidente Prudente (SP). Bombeiros encaminharam paciente a hospital particular. Ônibus e ambulância colidem na Avenida Manoel Goulart, em Presidente Prudente (SP)

Redes sociais

Um ônibus da empresa SOU Presidente Prudente, concessionária que administra o transporte coletivo urbano, e uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Bataguassu (MS) envolveram-se em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (13), na rotatória da Avenida Manoel Goulart, no Jardim Cambuí, em Presidente Prudente (SP).

Conforme as informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido em decorrência da colisão e o veículo da saúde havia saído do município sul-mato-grossense com destino a um hospital particular, no Jardim Morumbi, em Presidente Prudente.

A ambulância transportava ainda uma pessoa intubada, que não teve lesões e foi encaminhada ao hospital pela Unidade de Resgate dos bombeiros.

O ônibus da SOU Presidente Prudente pertencia à linha 105, que faz o trajeto entre o Conjunto Habitacional Ana Jacinta e o Terminal Urbano do Centro.

Em nota ao g1 nesta terça-feira (14), a concessionária do transporte coletivo urbano salientou que não houve vítimas em decorrência do acidente de trânsito e que o ônibus envolvido foi substituído de imediato, dando sequência à viagem.

“Estamos analisando as câmeras internas do veículo para apurar o ocorrido”, concluiu a SOU Presidente Prudente.

Também em nota ao g1, a Prefeitura de Bataguassu informou, por meio de sua Assessoria de Comunicação, que o veículo de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pertencente ao município transportava quatro pessoas, ou seja, médico, enfermeiro, motorista e paciente.

Ainda segundo a Prefeitura, o estado de saúde do paciente não se alterou e permaneceu estável, enquanto os outros ocupantes da ambulância “sofreram leves escoriações e estão bem”.

“Sobre as medidas a serem tomadas na esfera jurídica, será preciso aguardar laudos das autoridades locais que apuram as circunstâncias em que ocorreram o acidente”, concluiu o Poder Executivo ao g1.

Ônibus e ambulância colidem na Avenida Manoel Goulart, em Presidente Prudente (SP)

Redes sociais

Ônibus e ambulância colidem na Avenida Manoel Goulart, em Presidente Prudente (SP)

Redes sociais

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

pappa2200