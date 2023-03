Ônibus do transporte público de Natal voltam a circular normalmente a partir desta quarta-feira (29)

Operação ocorria com frota reduzida e emergencial desde o dia 14 de março, quando começaram os ataques criminosos no estado. Volta acontece após redução das ocorrências. Ônibus em ponto de parada do transporte público em Natal

Sandro Menezes/Governo do RN

Os ônibus do transporte público de Natal vão voltar a circular normalmente a partir desta quarta-feira (29) após 15 dias de operação emergencial. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) nesta terça (28).

A decisão foi tomada após reunião de representantes da segurança pública e membros da STTU, Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos (Seturn) e Sindicato dos Trabalhadores e Transportadores Rodoviários do RN (Sintro).

O retorno acontece após a redução nos ataques criminosos que ocorriam no estado desde o dia 14 de março. Na segunda (27), a Secretaria de Segurança do RN informou que há dois dias o estado não registrava esse tipo de ocorrência.

No total, voltarão a circular as 64 linhas em Natal, incluindo o sistema de transporte opcional.

A frota de transporte coletivo de Natal está funcionando em caráter emergencial – de maneira reduzida – desde o dia 14 por conta dos ataques. Entre os alvos das ações dos bandidos, estavam os ônibus do transporte público.

Como nos últimos dias as linhas estavam circulando somente até as 19h, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) chegou a suspender as aulas da segunda-feira do período noturno devido à falta de transporte para os universitários e servidores que precisam da instituição de ensino após esse horário.

Na reunião desta terça-feira, ficou acordado que a Polícia Militar vai dar continuidade à Operação Terminal Seguro e seguir com planejamento estratégico de policiamento em vários locais.

A Guarda Municipal vai reforçar as ações de segurança realizadas pela PM dando apoio às linhas de transporte nos terminais e garagens das empresas que atuam no sistema.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Vittorio Rienzo