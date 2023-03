Ônibus do transporte público de Piracicaba é incendiado no bairro Novo Horizonte

Segundo moradores, pessoas encapuzadas atearam fogo no veículo. Ônibus é incendiado por moradores em Piracicaba

Um ônibus do transporte público de Piracicaba (SP) foi incendiado na noite desta quarta-feira (8), no bairro Novo Horizonte. Moradores fizeram imagens do coletivo em chamas (assista acima).

Segundo o relato deles, por volta das 22h um grupo de seis pessoas encapuzadas parou o coletivo, pediu para que os passageiros e motorista descessem e atearam fogo. O ônibus fazia o trajeto da linha 322.

As chamas quase atingiram uma casa próxima de onde o ônibus parou. A região chegou a ficar sem energia elétrica, mas durante a madrugada ela foi restabelecida.

Ônibus incendiado no Novo Horizonte, em Piracicaba

Reprodução/EPTV

O caso foi registrado no Plantão Policial da cidade, onde o motorista prestou depoimento. O Corpo de Bombeiros foi chamado para combater o incêndio.

A Tupi, empresa que opera o transporte público em Piracicaba, informou que o ônibus era da frota da empresa e disse que algumas linhas da região dos bairros Novo Horizonte e São Jorge não estão realizando o trajeto completo nesta quinta-feira.

A interrupção é uma medida preventiva, a pedido da Polícia Militar.

Ônibus após ser incendiado em Piracicaba, na madrugada desta quinta

Reprodução/EPTV

Um ônibus foi incendiado no mesmo bairro na segunda-feira (6), após um confronto entre policiais militares e três homens que são suspeitos de roubo. Os três morreram baleados.

