Ônibus do transporte público é alvo de pedradas em Jacareí, SP

Um ônibus do transporte público de Jacareí (SP) foi alvo de pedradas por duas vezes nesta semana quando passava pelo bairro Jardim Maria Amélia. Os casos aconteceram na terça (24) e quinta-feira (26).

De acordo com o relato de passageiros que estavam no veículo, tanto na primeira quanto na segunda vez, ninguém se feriu e o suspeito de arremessar as pedras fugiu.

Os dois casos aconteceram por volta das 20h, próximo a um campinho de futebol público do bairro.

Responsável pelo serviço na cidade, a empresa Jacareí Transporte Urbano (JTU) confirmou o registro das ocorrências e informou que os ônibus da linha 13 tiveram os vidros danificados.

Além disso, a empresa afirmou que os casos são tratados como incidentes pontuais e que registrou boletim de ocorrência em ambos.

